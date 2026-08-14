Finlay Tarling, de 19 anos, faleceu em acidente durante prova de ciclismo - Reprodução / X @NSNCyclingTeam

Finlay Tarling, de 19 anos, faleceu em acidente durante prova de ciclismoReprodução / X @NSNCyclingTeam

Publicado 14/08/2026 16:41 | Atualizado 14/08/2026 17:09

Rio - O jovem ciclista britânico Finlay Tarling, de 19 anos, nascido no País de Gales, morreu nesta sexta-feira (14) após um grave acidente durante a oitava etapa da Volta de Portugal, anunciaram os organizadores da prova.



"A organização da 87ª edição da Volta a Portugal lamenta profundamente o falecimento do ciclista britânico Finlay Tarling, de 19 anos, da NSN Development Team, vítima de um trágico acidente durante a 8ª etapa da corrida", dizia o comunicado publicado na rede social 'X'.



As circunstâncias exatas do acidente não foram detalhadas oficialmente, mas a televisão pública portuguesa (RTP) noticiou que o jovem foi atingido por um carro que circulava em sentido contrário.

O irmão mais novo de Joshua Tarling, ciclista da equipe Netcompany-Ineos, recebeu assistência imediata das equipes médicas, que não conseguiram salvar sua vida, acrescentou a RTP.



Devido a este acidente fatal, a prova foi interrompida a cerca de 20 quilômetros da meta e as cerimônias de pódio foram canceladas "em sinal de respeito e luto", afirmaram os organizadores.

O presidente de Portugal, Antonio José Seguro, o primeiro-ministro Luís Montenegro e a equipe NSN Development emitiram comunicados expressando as suas condolências à família do atleta e à comunidade do ciclismo.



"O Fin era um membro muito estimado da nossa equipe, mas, acima de tudo, era filho, irmão e amigo de muitos. Sentiremos muito a sua falta", escreveu a NSN numa publicação nas redes sociais.



A NSN Development Team é a segunda equipe da NSN, uma companhia espanhola de marketing esportivo e entretenimento cofundada pelo astro do futebol espanhol Andrés Iniesta em 2018. A empresa sucedeu a Israel-Premier Tech no pelotão.

* As informações são da AFP