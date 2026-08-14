Franclim Carvalho, que ilustrou a capa da postagem, foi o principal alvo. "O treinador insiste em esquemas que não funcionam e demonstra dificuldades nas escolhas e alterações durante as partidas, comprometendo o desempenho da equipe", escreveu a organizada.
A organizada também criticou as atuações da equipe, não só no vexame desta quinta-feira (13), como também nos jogos anteriores. "O futebol apresentado recentemente envergonha e revolta quem apoia o Botafogo durante o ano inteiro, independentemente das circunstâncias", prosseguiu.
Por fim, a torcida pediu respeito à história do clube e ao torcedor, exigiu "entrega total, compromisso e atitude" dos atletas e cobrou "posição firme e mudanças imediatas" por parte da diretoria.
Confira o pronunciamento da Fúria Jovem do Botafogo
"A Fúria Jovem do Botafogo vem a público manifestar seu mais profundo repúdio à atuação recente da equipe e, principalmente, ao desempenho apresentado na última partida, além das decisões tomadas pela comissão técnica.
O treinador insiste em esquemas que não funcionam e demonstra dificuldades nas escolhas e alterações durante as partidas, comprometendo o desempenho da equipe.
O futebol apresentado recentemente envergonha e revolta quem apoia o Botafogo durante o ano inteiro, independentemente das circunstâncias.
EXIGIMOS RESPEITO À HISTÓRIA DO BOTAFOGO! EXIGIMOS RESPEITO AO TORCEDOR!
Queremos ENTREGA TOTAL, COMPROMISSO E ATITUDE de todos os atletas que vestem essa camisa dentro de campo.
Da diretoria, cobramos uma POSIÇÃO FIRME E MUDANÇAS IMEDIATAS. Ainda há temporada pela frente e não aceitaremos que decisões equivocadas e falta de comprometimento coloquem tudo a perder.
A CAMISA DO BOTAFOGO NÃO É PARA QUALQUER UM. QUEM VESTE, TEM QUE HONRAR!
FÚRIA JOVEM DO BOTAFOGO POR AMOR AO BOTAFOGO."
*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.