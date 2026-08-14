Fúria Jovem do Botafogo não poupou críticas ao elenco e ao treinador - Vitor Silva / Botafogo

Fúria Jovem do Botafogo não poupou críticas ao elenco e ao treinadorVitor Silva / Botafogo

Publicado 14/08/2026 15:48

Rio - A goleada por 6 a 1 sofrida pelo Botafogo diante do Cienciano, do Peru , não caiu bem entre uma das principais torcidas organizadas do clube. Em publicação no Instagram, a Fúria Jovem do Botafogo distribuiu críticas, exigiu respeito e pediu mudanças no Glorioso após a derrota.

Franclim Carvalho , que ilustrou a capa da postagem, foi o principal alvo. "O treinador insiste em esquemas que não funcionam e demonstra dificuldades nas escolhas e alterações durante as partidas, comprometendo o desempenho da equipe", escreveu a organizada.

A organizada também criticou as atuações da equipe, não só no vexame desta quinta-feira (13), como também nos jogos anteriores. "O futebol apresentado recentemente envergonha e revolta quem apoia o Botafogo durante o ano inteiro, independentemente das circunstâncias", prosseguiu.

Por fim, a torcida pediu respeito à história do clube e ao torcedor, exigiu "entrega total, compromisso e atitude" dos atletas e cobrou "posição firme e mudanças imediatas" por parte da diretoria.

Confira o pronunciamento da Fúria Jovem do Botafogo

"A Fúria Jovem do Botafogo vem a público manifestar seu mais profundo repúdio à atuação recente da equipe e, principalmente, ao desempenho apresentado na última partida, além das decisões tomadas pela comissão técnica.



O treinador insiste em esquemas que não funcionam e demonstra dificuldades nas escolhas e alterações durante as partidas, comprometendo o desempenho da equipe.



O futebol apresentado recentemente envergonha e revolta quem apoia o Botafogo durante o ano inteiro, independentemente das circunstâncias.



EXIGIMOS RESPEITO À HISTÓRIA DO BOTAFOGO!

EXIGIMOS RESPEITO AO TORCEDOR!



Queremos ENTREGA TOTAL, COMPROMISSO E ATITUDE de todos os atletas que vestem essa camisa dentro de campo.



Da diretoria, cobramos uma POSIÇÃO FIRME E MUDANÇAS IMEDIATAS. Ainda há temporada pela frente e não aceitaremos que decisões equivocadas e falta de comprometimento coloquem tudo a perder.



A CAMISA DO BOTAFOGO NÃO É PARA QUALQUER UM.

QUEM VESTE, TEM QUE HONRAR!



FÚRIA JOVEM DO BOTAFOGO

POR AMOR AO BOTAFOGO."



*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges.