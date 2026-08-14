warleson. Cienciano x Botafogo pela Conmebol Sulamericana no Estadio Inca Garcilaso de la Vega, 13 de Agosto de 2026, Cusci, Peru . Vítor Silva/Botafogo

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João André Pombo
Rio - O Botafogo sofreu uma dura derrota por 6 a 1 para o Cienciano, do Peru, pela Copa Sul-Americana, nesta última quinta-feira (13), na altitude de Cusco. Apesar da grande quantidade de gols sofridos, o goleiro não foi o principal culpado pela goleada. Os torcedores criticaram, principalmente, seu jogo com os pés e sua dificuldade para cortar bolas aéreas.
Warleson veio do Cercle Brugge, da Bélgica, por cerca de R$ 4 milhões e assinou um contrato de três anos com o Glorioso. Até a última partida, o goleiro estava sendo muito elogiado e visto como a solução para a insegurança que os goleiros anteriores traziam. Porém, falhou em um dos gols do clube peruano e recebeu as primeiras críticas desde a sua chegada.
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"Já tinha falado aqui sobre o Warleson, com os pés e saída do gol ele é bem abaixo. Debaixo da traves ele é um goleiro nota 7", analisou um usuário do "X". Enquanto isso, alguns torcedores foram mais incisivos a respeito das falhas: "Muito fraco esse daí, primeiro jogo com exigência, foi exposto, tem que ir embora", concluiu.
Porém, há uma parcela da torcida que ainda defende o goleiro, principalmente pelo fato de ser sua primeira vez jogando com altitude: "Não consigo culpar o Warleson... Jogo na altitude é outra coisa. O tempo de bola muda e ele nunca jogou nessas condições. O Botafogo chegou lá no dia do jogo, não houve treino", afirmou.
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Críticas ao goleiro Warleson, após sofrer 6 gols, em Botafogo e Cienciano pela Sul-Americana - Reprodução/X @vuvuzela_fogao
Críticas ao goleiro Warleson, após sofrer 6 gols, em Botafogo e Cienciano pela Sul-Americana - Reprodução/X @coe_Brenin
Críticas ao goleiro Warleson, após sofrer 6 gols, em Botafogo e Cienciano pela Sul-Americana - Reprodução/X @LeCavenaghi91
Críticas ao goleiro Warleson, após sofrer 6 gols, em Botafogo e Cienciano pela Sul-Americana - Reprodução/X @BruninhoSO3
Críticas ao goleiro Warleson, após sofrer 6 gols, em Botafogo e Cienciano pela Sul-Americana - Reprodução/X @TaticoFogo
Críticas ao goleiro Warleson, após sofrer 6 gols, em Botafogo e Cienciano pela Sul-Americana - Reprodução/X @Raynner1989
Críticas ao goleiro Warleson, após sofrer 6 gols, em Botafogo e Cienciano pela Sul-Americana - Reprodução/X @noah27copper
Críticas ao goleiro Warleson, após sofrer 6 gols, em Botafogo e Cienciano pela Sul-Americana - Reprodução/X @pobrevirus
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de Rodrigo Souza