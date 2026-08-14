Lance do jogo entre Cienciano e BotafogoVítor Silva/Botafogo

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Rodrigo Souza
Rio - O Botafogo vai precisar de um feito inédito para avançar às quartas de final da Copa Sul-Americana. Após ser goleado pelo Cienciano por 6 a 1, nesta quinta-feira (13), na altitude de Cusco, o Alvinegro vai precisar vencer por seis gols de diferença para se classificar, algo que nunca aconteceu em competições organizadas pela Conmebol.
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Na história, há registros de oito viradas depois de um time perder o jogo de ida por três gols de diferença. Em seis ocasiões isso aconteceu na Libertadores. No caso mais recente, o Palmeiras perdeu para a LDU por 3 a 0, na altitude de Quito, pelo jogo de ida da semifinal de 2025, mas venceu a partida de volta por 4 a 0 e garantiu a vaga na final.
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Em outra ocasião, o Palmeiras quase conseguiu se classificar após perder o jogo de ida por cinco gols de diferença. Na semifinal da Libertadores de 1995, o Alviverde perdeu para o Grêmio por 5 a 0, mas depois venceu por 5 a 1. Porém, o gol sofrido dentro de casa custou a eliminação. Isso foi o mais perto que alguém chegou do cenário atual do Botafogo.
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Após perder o jogo de ida por 6 a 1, o Botafogo precisa vencer por cinco gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis ou por seis gols para avançar às quartas de final. O Alvinegro volta a enfrentar o Cienciano, do Peru, na próxima quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela partida de volta das oitavas de final.