Frenkie de Jong e Hansi Flick em treino no BarcelonaFoto: Divulgação/Barcelona
"Isso é falso. Simplesmente não é verdade. Meu sonho é jogar no Barça, especialmente os grandes jogos da Champions. É claro que quero jogar. Todo mundo quer disputar essas partidas. Não entendo como podem dizer que me recusei a jogar", disse.
"Estou muito irritado com tudo isso. O que mais gosto é jogar futebol, especialmente pelo Barcelona e pela seleção. Quando estou lesionado, fico muito frustrado. Estão publicando muitas coisas que são falsas, e isso está prejudicando minha imagem e influenciando a maneira como algumas pessoas pensam sobre mim. Se dizem que sou um jogador ruim ou que não tenho nível suficiente para o Barça, acho que estão errados, mas isso é outra questão", afirmou.
Outro rumor envolvendo o holandês era sobre um possível atrito com o técnico da equipe, Hansi Flick. De Jong garantiu que a relação com o treinador é boa, que os dois conversam com frequência e que mantém contato com dirigentes e outras pessoas ligadas ao clube.
No momento, o atleta se recupera de uma lesão no joelho direito sofrida durante a Copa do Mundo. Sem previsão de retorno aos gramados, o volante contou que está fazendo o possível para voltar nas melhores condições possíveis. O atleta também reforçou seu desejo de seguir no clube e alcançar os objetivos que ainda tem pela frente.
"Estou bem, mas sinto que há muito barulho ao meu redor, muitas notícias falsas e coisas assim. Isso me incomoda. Estou no clube há sete anos. Sempre foi meu sonho jogar no Barça e ainda tenho sonhos para realizar aqui. Continuamos tendo grandes objetivos", concluiu.
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