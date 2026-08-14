Frenkie de Jong e Hansi Flick em treino no Barcelona - Foto: Divulgação/Barcelona

Frenkie de Jong e Hansi Flick em treino no BarcelonaFoto: Divulgação/Barcelona

Publicado 14/08/2026 15:38

Outro rumor envolvendo o holandês era sobre um possível atrito com o técnico da equipe, Hansi Flick. De Jong garantiu que a relação com o treinador é boa, que os dois conversam com frequência e que mantém contato com dirigentes e outras pessoas ligadas ao clube.No momento, o atleta se recupera de uma lesão no joelho direito sofrida durante a Copa do Mundo. Sem previsão de retorno aos gramados, o volante contou que está fazendo o possível para voltar nas melhores condições possíveis. O atleta também reforçou seu desejo de seguir no clube e alcançar os objetivos que ainda tem pela frente."Estou bem, mas sinto que há muito barulho ao meu redor, muitas notícias falsas e coisas assim. Isso me incomoda. Estou no clube há sete anos. Sempre foi meu sonho jogar no Barça e ainda tenho sonhos para realizar aqui. Continuamos tendo grandes objetivos", concluiu.