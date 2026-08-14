Djed Spence representando a seleção inglesa, com a medalha de bronze da Copa do Mundo - Buda Mendes / Getty Images via AFP

Djed Spence representando a seleção inglesa, com a medalha de bronze da Copa do MundoBuda Mendes / Getty Images via AFP

Publicado 14/08/2026 15:02





Spence atuou em todos os oito jogos da Inglaterra no Mundial. Revelado pelo Middlesbrough, o atleta acumula passagens por Nottingham Forest, Leeds United, ambos do país britânico, Rennes, da França, e Genoa, da Itália. É considerado um jogador versátil, podendo atuar tanto do lado direito quanto do esquerdo. A Inter de Milão chegou a um acordo pela contratação do lateral-direito Djed Spence, 26 anos, que atua no Tottenham e foi um dos principais nomes da seleção inglesa na Copa do Mundo . A investida envolve um valor inicial de cerca de 30 milhões de euros (R$ 181 milhões), conforme o jornal 'The Athletic', que pertence ao 'The New York Times'.Spence atuou em todos os oito jogos da Inglaterra no Mundial. Revelado pelo Middlesbrough, o atleta acumula passagens por Nottingham Forest, Leeds United, ambos do país britânico, Rennes, da França, e Genoa, da Itália. É considerado um jogador versátil, podendo atuar tanto do lado direito quanto do esquerdo.

Além do defensor, a Inter de Milão também contratou dois zagueiros do Manchester City: Manuel Akanji e John Stones.