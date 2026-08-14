A Inter de Milão chegou a um acordo pela contratação do lateral-direito Djed Spence, 26 anos, que atua no Tottenham e foi um dos principais nomes da seleção inglesa na Copa do Mundo. A investida envolve um valor inicial de cerca de 30 milhões de euros (R$ 181 milhões), conforme o jornal 'The Athletic', que pertence ao 'The New York Times'.
Spence atuou em todos os oito jogos da Inglaterra no Mundial. Revelado pelo Middlesbrough, o atleta acumula passagens por Nottingham Forest, Leeds United, ambos do país britânico, Rennes, da França, e Genoa, da Itália. É considerado um jogador versátil, podendo atuar tanto do lado direito quanto do esquerdo.
Além do defensor, a Inter de Milão também contratou dois zagueiros do Manchester City: Manuel Akanji e John Stones.
O jogador sai do Tottenham em um momento de reformulação do clube, que lutou contra o rebaixamento até o fim da última temporada do Campeonato Inglês. A equipe londrina já contratou o lateral-esquerdo Andrew Robertson e os zagueiros Marco Senesi e Jan Paul van Hecke. No setor ofensivo, o clube também já chegou a um acordo com o atacante brasileiro Savinho, do Manchester City, por 85 milhões de libras (R$ 515 milhões).
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