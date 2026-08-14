Victória Leite deixou a CazéTV e será correspondente na TNT SportsReprodução
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Santiago Sosa exalta projeto do Vasco: 'Entusiasma muito'
Ex-capitão do Racing vê novo desafio com bons olhos, destaca paixão da torcida e comenta estilo de jogo do Cruz-Maltino no Brasil
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Fifa define data para divulgar calendário da Copa do Mundo de 2027
Seleção conhecerá na semana que vem onde jogará a fase de grupos do torneio feminino, que será disputado pela primeira vez no Brasil
Presidente do Corinthians utiliza Flamengo para defender adeus a Depay
Jogador, de 32 anos, ficou quase dois anos no clube paulista, sendo campeão da Copa do Brasil, do Paulista e da Supercopa Rei
Tottenham se acerta com Savinho, e compra só depende de 'sim' do City
Brasileiro já deixou claro que quer deixar a equipe de Manchester, mas valores vinham travando negociação entre os rivais ingleses
Vasco não desiste e faz nova proposta por ex-atacante do Athletico-PR
Equatoriano, de 24 anos, defende o Sparta Praha, da República Tcheca, e já atuou no futebol português; Cruz-Maltino confia em acordo
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