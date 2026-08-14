Victória Leite deixou a CazéTV e será correspondente na TNT Sports - Reprodução

Victória Leite deixou a CazéTV e será correspondente na TNT SportsReprodução

Publicado 14/08/2026 14:30 | Atualizado 14/08/2026 14:34

Rio - A TNT Sports deu o "troco" na CazéTV após perder Fred Cadeira. O canal esportivo da Warner acertou a contratação de Victória Leite, que será a nova correspondente na Inglaterra e participará das transmissões de jogos que envolvam times ingleses, segundo o jornalista Gabriel Vaquer.

A escolha por Victória Leite foi por causa da cobertura na Copa do Mundo de 2026, onde ela foi setorista da seleção inglesa. A repórter fará sua estreia na TNT Sports em setembro, quando terá o início da nova temporada da Liga dos Campeões da Europa.

Victória Leite acumula passagens pela Globo e Canal GOAT. Em 2024 e 2025, ela trabalhou como repórter na ESPN, na cobertura de clubes de Minas Gerais e São Paulo. Neste ano, se destacou na cobertura da CazéTV na Copa do Mundo de 2026.