Andrew Giuliani em evento da Copa do Mundo de 2026 - Kevin Dietsch / Getty Images via AFP

Andrew Giuliani em evento da Copa do Mundo de 2026Kevin Dietsch / Getty Images via AFP

Publicado 14/08/2026 13:36 | Atualizado 14/08/2026 13:39





Ao justificar o apoio, Giuliani ressaltou os resultados financeiros do Mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá: “O que Gianni Infantino fez pela Fifa foi levá-la a um nível completamente novo que, provavelmente, eles não imaginavam ser possível”.

Estados Unidos - Andrew Giuliani, ex-diretor executivo da Força-Tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo de 2026, saiu em defesa de Gianni Infantino nesta sexta-feira (14). Em entrevista ao 'The Athletic', ele afirmou que o presidente da Fifa deve permanecer no cargo e ser reeleito no próximo ano.Ao justificar o apoio, Giuliani ressaltou os resultados financeiros do Mundial realizado nos Estados Unidos, México e Canadá: “O que Gianni Infantino fez pela Fifa foi levá-la a um nível completamente novo que, provavelmente, eles não imaginavam ser possível”.

O ex-diretor também comparou as críticas ao presidente da Fifa com ataques políticos sofridos por Donald Trump. Na avaliação de Giuliani, qualquer dirigente que pense em votar contra a permanência de Infantino estará cometendo um erro.



“Essa provavelmente seria uma das decisões mais tolas de toda a sua vida profissional”, disse, antes de reforçar: “Se Gianni Infantino não for reeleito por unanimidade, quem votar contra ele precisa rever a própria sanidade”, completou.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato