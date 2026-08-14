Fred é o novo reforço do Atlético-MGDivulgação / Atlético-MG

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Theo Faria
O Atlético-MG anunciou nesta sexta-feira (14) a contratação de Fred, que estava no Fenerbahçe, da Turquia. O volante, que representou a seleção brasileira em duas Copas do Mundo ao longo da carreira, em 2018 e 2022, assinou vínculo com o Galo até dezembro de 2029.

Ele vestirá a camisa 7, livre desde que Hulk deixou o clube rumo ao Fluminense, em maio.

O meio-campista passou pelas categorias de base do Atlético-MG, onde ficou até o sub-17. Depois, estreou pelo profissional no Internacional e, então, saiu do país. Antes de chegar ao futebol turco, atuou por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Manchester United, da Inglaterra.

Na temporada passada, Fred fez quatro gols e deu cinco assistências em 45 jogos pelo Fenerbahçe, sendo 25 entre os titulares.

O anúncio do Atlético-MG


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Fred é o novo reforço do Atlético-MG
Fred e Castaño