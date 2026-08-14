Makhachev pega Ian Machado Garry na luta principal do UFC 330 - (Foto: Reprodução/UFC)

Makhachev pega Ian Machado Garry na luta principal do UFC 330(Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 14/08/2026 13:00 | Atualizado 14/08/2026 13:25

Islam Makhachev chega ao UFC 330 com um objetivo que vai além da manutenção do cinturão dos meio-médios. Prestes a enfrentar Ian Machado Garry na luta principal do evento, neste sábado (15), na Filadélfia (EUA), o russo revelou que pretende deixar para trás uma das marcas mais emblemáticas da história do Ultimate. Em material especial de divulgação do evento, o campeão falou sobre seu futuro no esporte e deixou claro que a aposentadoria não está em seus planos neste momento.



Durante o tradicional “Countdown”, divulgado pelo canal oficial do UFC, Makhachev destacou sua ambição de continuar competindo e estabeleceu Anderson Silva como um dos próximos obstáculos na construção de seu legado. Atualmente, os dois estão empatados com 16 vitórias consecutivas na organização, o que significa que uma vitória sobre Ian Garry colocará o russo isoladamente no topo desse ranking histórico.



“Meu legado continua, ainda não terminamos, eu amo este esporte, eu amo lutar. Sou o melhor lutador do mundo, mas quero ser o melhor lutador de todos os tempos. Preciso derrotar Ian Garry para bater o recorde de Anderson Silva. E não serão apenas 17 vitórias, serão muitas mais”, projetou Makhachev.