Makhachev pega Ian Machado Garry na luta principal do UFC 330(Foto: Reprodução/UFC)
Durante o tradicional “Countdown”, divulgado pelo canal oficial do UFC, Makhachev destacou sua ambição de continuar competindo e estabeleceu Anderson Silva como um dos próximos obstáculos na construção de seu legado. Atualmente, os dois estão empatados com 16 vitórias consecutivas na organização, o que significa que uma vitória sobre Ian Garry colocará o russo isoladamente no topo desse ranking histórico.
“Meu legado continua, ainda não terminamos, eu amo este esporte, eu amo lutar. Sou o melhor lutador do mundo, mas quero ser o melhor lutador de todos os tempos. Preciso derrotar Ian Garry para bater o recorde de Anderson Silva. E não serão apenas 17 vitórias, serão muitas mais”, projetou Makhachev.
Ambição por mais recordes
A declaração também serve como resposta aos rumores de que Makhachev poderia deixar o MMA após o UFC 330. Aos 34 anos, o campeão demonstra justamente o contrário e afirma que ainda pretende ampliar sua sequência de triunfos no octógono. Além da possibilidade de assumir isoladamente o recorde de vitórias consecutivas do Ultimate, o russo mira uma trajetória capaz de colocá-lo definitivamente entre os maiores nomes da história do esporte.
Para isso, Makhachev terá pela frente um desafio de alto nível. Ian Machado Garry chega ao confronto como um dos principais nomes da nova geração dos meio-médios e tentará impedir que o campeão consolide mais uma marca histórica em sua carreira.
Dois cinturões em jogo no UFC 330
A luta entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry será o principal destaque de uma noite que terá dois títulos em disputa. No co-main event, Mackenzie Dern fará a primeira defesa do cinturão peso-palha contra Gillian Robertson.
Assim, além da possibilidade de manter a soberania na divisão até 77kg, Makhachev terá a chance de escrever seu nome mais uma vez na história do UFC. Caso consiga superar Garry, o pupilo de Khabib Nurmagomedov alcançará a 17ª vitória consecutiva e deixará Anderson Silva para trás em uma das estatísticas mais importantes da organização.
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