Jovem atletas da CMSystem lutam no card do Metanoia Fight Combat 15 - (Foto: Divulgação)

Jovem atletas da CMSystem lutam no card do Metanoia Fight Combat 15 (Foto: Divulgação)

Publicado 13/08/2026 12:00 | Atualizado 13/08/2026 17:23

A CMSystem terá dois representantes em ação neste sábado (15), em Curitiba. Mateus Góes e João Araújo, o “El Tank”, lutam no card do Metanoia Fight Combat 15. Enquanto Góes enfrenta Stallone Lima pelo peso-pena no MMA profissional, João, de 17 anos, encara Pedro “Navalha” pelo meio-médio no MMA amador.



Mateus Góes chega ao combate com um jogo que combina as duas principais áreas do MMA. Formado em uma equipe com tradição no jiu-jitsu, ele se destaca pela agressividade no muay thai. Diante de Stallone Lima, adversário que costuma trabalhar a luta em pé e pressionar na trocação, o atleta da CMSystem terá pela frente um confronto que pode passar por diferentes terrenos.

João “El Tank”, por sua vez, se desafia no MMA amador e, aos 17 anos, é tratado internamente como uma das apostas da equipe para o futuro dos meio-médios. O jovem tem na força física e na explosão características importantes de seu jogo. Neste sábado, enfrentará Pedro “Navalha”, atleta agressivo e que busca acelerar o ritmo dos combates desde os primeiros movimentos.Fundador e líder da CMSystem, Cristiano Marcello acompanha de perto a preparação dos dois atletas e vê na dupla exemplos de uma nova geração que vem sendo formada dentro da academia.“São dois fenômenos. O Mateus é muito agressivo no muay thai, mas também é muito bom no chão. O João é um moleque de apenas 17 anos, com um talento enorme, e acredito que tem um grande futuro na categoria até 77 kg. São dois atletas que representam o espírito da CMSystem e vão entrar para dar mais um grande show. A gente acredita que eles podem ser o futuro de suas categorias e, felizmente, temos muitos outros jovens com esse potencial sendo formados dentro da equipe”, afirmou Cristiano Marcello.Enquanto a nova geração começa a ganhar espaço, a CMSystem também vive um momento movimentado entre seus atletas já consolidados. Na próxima semana, Vitor Petrino enfrenta Serghei Spivak em busca da quarta vitória consecutiva no peso-pesado do UFC. Paralelamente à agenda de competições, a equipe finaliza os preparativos para a inauguração de seu novo centro de treinamento, que ampliará a estrutura destinada à formação e à preparação de seus atletas.