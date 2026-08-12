Kung-Fu Fight chega à sua 44ª edição com expectativa de grandes lutas - (Foto: Divulgação)

Kung-Fu Fight chega à sua 44ª edição com expectativa de grandes lutas (Foto: Divulgação)

Publicado 12/08/2026 06:00 | Atualizado 12/08/2026 15:33

O Kung-Fu Fight realiza neste sábado (15), no Ginásio Mané Garrincha, em São Paulo, uma das principais edições de seu calendário em 2026. A partir das 16h, o evento terá 14 combates, entre disputas semiprofissionais e profissionais, com dois confrontos entre Brasil e Turquia e uma revanche valendo cinturão. Na luta principal, Victor Henrique e Willian Duarte voltam a se enfrentar, desta vez pelo título profissional da categoria até 76 kg.



O reencontro coloca frente a frente dois campeões pan-americanos do Kung-Fu Fight. No primeiro duelo, Victor venceu por nocaute no quarto round, após uma luta parelha. Agora, ele chega como atual campeão da divisão até 82 kg e desce de categoria com a possibilidade de conquistar seu segundo cinturão na organização.



Willian, por sua vez, terá a oportunidade de escrever um resultado diferente do confronto anterior justamente em uma disputa de título. Além do cinturão dos 76 kg, a luta coloca em jogo a posição dos dois atletas em uma categoria que também receberá outro campeão nesta edição.



Dono do título até 70 kg, Lucas Sorin, do Team Sorin, de Santa Catarina, sobe para os 76 kg e enfrenta Willian Pereira, da Liga Garra de Águia, de Rio Claro. Será a primeira apresentação de Sorin na nova divisão, depois de se estabelecer entre os principais atletas de sua categoria de origem.

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O card também terá duas lutas profissionais entre brasileiros e turcos. Até 70 kg, Marcos Reis, da Garras de Tigre, de Mato Grosso do Sul, recebe Nusret Kayhan, do Team Heroes. O turco retorna ao Brasil como campeão pan-americano do Kung-Fu Fight.



Na divisão até 65 kg, José Uilton, do Team Elite Fight, de Santa Catarina, enfrenta Ozgur Adibelli, da Glory House, da Turquia. Uilton já acumula diferentes participações no evento e terá pela frente um adversário que amplia a presença internacional desta edição.



Entre os atletas que buscam uma futura oportunidade de título está Paulo Freitas. Campeão pan-americano do Kung-Fu Fight, o representante do Team Freitas encara João Guilherme, da Liga Garra de Águia de Sergipe, em duelo profissional até 94 kg. Uma vitória pode aproximá-lo de uma disputa pelo cinturão da categoria.



Ao todo, o card reúne atletas de São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Mato Grosso do Sul, além dos dois representantes da Turquia. A programação terá início às 16h e contará com transmissão pelo YouTube.com/@kungfuligaoficial2646.

O card também terá duas lutas profissionais entre brasileiros e turcos. Até 70 kg, Marcos Reis, da Garras de Tigre, de Mato Grosso do Sul, recebe Nusret Kayhan, do Team Heroes. O turco retorna ao Brasil como campeão pan-americano do Kung-Fu Fight.Na divisão até 65 kg, José Uilton, do Team Elite Fight, de Santa Catarina, enfrenta Ozgur Adibelli, da Glory House, da Turquia. Uilton já acumula diferentes participações no evento e terá pela frente um adversário que amplia a presença internacional desta edição.Entre os atletas que buscam uma futura oportunidade de título está Paulo Freitas. Campeão pan-americano do Kung-Fu Fight, o representante do Team Freitas encara João Guilherme, da Liga Garra de Águia de Sergipe, em duelo profissional até 94 kg. Uma vitória pode aproximá-lo de uma disputa pelo cinturão da categoria.Ao todo, o card reúne atletas de São Paulo, Santa Catarina, Sergipe e Mato Grosso do Sul, além dos dois representantes da Turquia. A programação terá início às 16h e contará com transmissão pelo YouTube.com/@kungfuligaoficial2646.

SERVIÇO:

44º Kung-Fu Fight



Sábado, 15 de agosto de 2026, às 16h

Ginásio Mané Garrincha, rua Pedro de Toledo, 1651 – Vila Clementino – São Paulo/SP

Transmissão pelo YouTube.com/@kungfuligaoficial2646



Card profissional



76 kg: Victor Henrique (Liga Garra de Águia – SP) x Willian Duarte (Invictus) – Disputa de cinturão



76 kg: Willian Pereira (Liga Garra de Águia – Rio Claro) x Lucas Sorin (Team Sorin – SC)



70 kg: Marcos Reis (Garras de Tigre – MS) x Nusret Kayhan (Team Heroes – Turquia)



65 kg: José Uilton (Team Elite Fight – SC) x Ozgur Adibelli (Glory House – Turquia)



94 kg: João Guilherme (Liga Garra de Águia Sergipe) x Paulo Freitas (Team Freitas)



76 kg: Daniel Anjos (Clube da Luta) x João Oliveira (Fábrica da Luta)



Absoluto: Vinicius Gustavo (Warriors Fighters – SP) x Lucas Cavalcante (D-Lions – SP)



65 kg: Matheus Piffer (Tríade) x Erick de Carvalho (Team Sorin – SC)



82 kg: Richard Malheiro (Team Sorin – SC) x Laercio Rodrigues (Real Fight – SP)



94 kg: Rafael Brandão (Liga Garra de Águia Sergipe) x José Lucas (Território Fight)



70 kg: Arthur Reis (Liga Garra de Águia Sergipe) x Rodrigo Ribeiro (Team Sorin – SC)



Card semiprofissional



65 kg: Lucas Roberto Gomes (Team Sorin) x Hambam Juliani (Warriors Fighters)



70 kg: Rafael Lopes (Ass. Hung Gar) x Gustavo Gonçalves (Território Fight)



60 kg: Alan Matias (Liga Garra de Águia Sergipe) x Juan Felipe (Warriors Fighters)