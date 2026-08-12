FJJD-SP vai levar estrutura da CBJJD para o São Paulo International Cup 2026 (Foto: ISO)
À frente da FJJD-SP está o presidente Fabio Ito, que acompanha de perto o desenvolvimento do Jiu-Jitsu em Sorocaba. Segundo ele, a criação da federação e a realização do São Paulo International Cup representam a evolução de um trabalho iniciado há alguns anos. “Quando eu cheguei em Sorocaba, há oito anos, só havia um campeonato aqui, faltava um pouco mais de organização. Em 2024 botamos a cara e fizemos o nosso primeiro campeonato, foi muito bom, com uma estrutura profissional e um retorno muito positivo”, relembrou.
Agora, o projeto dá um passo maior com a chancela da CBJJD. Para Fabio, o São Paulo International Cup será um marco para a cidade e para os atletas da região. “Vai ser o primeiro evento de Jiu-Jitsu confederado em Sorocaba, então a nossa expectativa é a melhor possível”, afirmou. A escolha da cidade também atende a uma demanda local: Sorocaba concentra um grande número de academias e atletas, que passam a contar com um evento de grande porte sem a necessidade de deslocamento até a capital paulista.
Um dos principais diferenciais anunciados pela FJJD-SP será a valorização dos atletas, com premiação em dinheiro e inscrições para lutar o Mundial no Rio de Janeiro, em 2027, para graduados selecionados e campeões do absoluto, tanto no masculino quanto no feminino, da faixa-branca à faixa-preta. A proposta segue uma filosofia que, segundo Fabio, será uma das marcas da nova federação. “O trabalho que a CBJJD faz no Rio com o Circuito Mineirinho é de excelência e vamos replicar isso aqui em São Paulo através da FJJD-SP. Queremos aumentar o nível cada vez mais”, destacou.
A parceria também representa, para a FJJD-SP, uma oportunidade de acelerar o crescimento de maneira estruturada. “Crescer de forma orgânica, sem uma chancela maior, é muito difícil. Então quando veio o convite da CBJJD, senti que esse era o momento de dar o próximo passo. E esse é o diferencial da FJJD-SP, essa bagagem que vem da Confederação, com uma estrutura de primeiro nível e foco na valorização do atleta”.
Com a Arena Sorocaba de palco, apoio da Prefeitura de Sorocaba e organização da FJJD-SP em parceria com a CBJJD, o São Paulo International Cup 2026 chega ao calendário com a missão de consolidar um novo polo de competição no estado. Para atletas e equipes que buscam novos desafios, a estreia da federação paulista já tem data, local e inscrições abertas.
SERVIÇO:
São Paulo International Cup 2026
Data: 8 de novembro
Local: Arena Sorocaba | Av. Dr. José Bella Netto - Sorocaba (SP)
Inscrições: www.soucompetidor.com.br
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