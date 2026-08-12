FJJD-SP vai levar estrutura da CBJJD para o São Paulo International Cup 2026 - (Foto: ISO)

FJJD-SP vai levar estrutura da CBJJD para o São Paulo International Cup 2026 (Foto: ISO)

Publicado 12/08/2026 07:00 | Atualizado 12/08/2026 15:16

O Jiu-Jitsu paulista ganha um novo capítulo. No dia 8 de novembro, a Arena Sorocaba será palco do São Paulo International Cup 2026, primeiro evento da recém-lançada Federação de Jiu-Jitsu Desportivo do Estado de São Paulo (FJJD-SP) com a chancela da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Desportivo (CBJJD). As inscrições já estão abertas no site www.soucompetidor.com.br, e a expectativa da organização é reunir mais de mil atletas em uma competição que promete apresentar uma nova opção de alto nível.



À frente da FJJD-SP está o presidente Fabio Ito, que acompanha de perto o desenvolvimento do Jiu-Jitsu em Sorocaba. Segundo ele, a criação da federação e a realização do São Paulo International Cup representam a evolução de um trabalho iniciado há alguns anos. “Quando eu cheguei em Sorocaba, há oito anos, só havia um campeonato aqui, faltava um pouco mais de organização. Em 2024 botamos a cara e fizemos o nosso primeiro campeonato, foi muito bom, com uma estrutura profissional e um retorno muito positivo”, relembrou.



Agora, o projeto dá um passo maior com a chancela da CBJJD. Para Fabio, o São Paulo International Cup será um marco para a cidade e para os atletas da região. “Vai ser o primeiro evento de Jiu-Jitsu confederado em Sorocaba, então a nossa expectativa é a melhor possível”, afirmou. A escolha da cidade também atende a uma demanda local: Sorocaba concentra um grande número de academias e atletas, que passam a contar com um evento de grande porte sem a necessidade de deslocamento até a capital paulista.

Fabio Ito é o nome à frente da FJJD-SP (Foto: Divulgação)

Um dos principais diferenciais anunciados pela FJJD-SP será a valorização dos atletas, com premiação em dinheiro e inscrições para lutar o Mundial no Rio de Janeiro, em 2027, para graduados selecionados e campeões do absoluto, tanto no masculino quanto no feminino, da faixa-branca à faixa-preta. A proposta segue uma filosofia que, segundo Fabio, será uma das marcas da nova federação. “O trabalho que a CBJJD faz no Rio com o Circuito Mineirinho é de excelência e vamos replicar isso aqui em São Paulo através da FJJD-SP. Queremos aumentar o nível cada vez mais”, destacou.



A parceria também representa, para a FJJD-SP, uma oportunidade de acelerar o crescimento de maneira estruturada. “Crescer de forma orgânica, sem uma chancela maior, é muito difícil. Então quando veio o convite da CBJJD, senti que esse era o momento de dar o próximo passo. E esse é o diferencial da FJJD-SP, essa bagagem que vem da Confederação, com uma estrutura de primeiro nível e foco na valorização do atleta”.



Com a Arena Sorocaba de palco, apoio da Prefeitura de Sorocaba e organização da FJJD-SP em parceria com a CBJJD, o São Paulo International Cup 2026 chega ao calendário com a missão de consolidar um novo polo de competição no estado. Para atletas e equipes que buscam novos desafios, a estreia da federação paulista já tem data, local e inscrições abertas. Um dos principais diferenciais anunciados pela FJJD-SP será a valorização dos atletas, com premiação em dinheiro e inscrições para lutar o Mundial no Rio de Janeiro, em 2027, para graduados selecionados e campeões do absoluto, tanto no masculino quanto no feminino, da faixa-branca à faixa-preta. A proposta segue uma filosofia que, segundo Fabio, será uma das marcas da nova federação. “O trabalho que a CBJJD faz no Rio com o Circuito Mineirinho é de excelência e vamos replicar isso aqui em São Paulo através da FJJD-SP. Queremos aumentar o nível cada vez mais”, destacou.A parceria também representa, para a FJJD-SP, uma oportunidade de acelerar o crescimento de maneira estruturada. “Crescer de forma orgânica, sem uma chancela maior, é muito difícil. Então quando veio o convite da CBJJD, senti que esse era o momento de dar o próximo passo. E esse é o diferencial da FJJD-SP, essa bagagem que vem da Confederação, com uma estrutura de primeiro nível e foco na valorização do atleta”.Com a Arena Sorocaba de palco, apoio da Prefeitura de Sorocaba e organização da FJJD-SP em parceria com a CBJJD, o São Paulo International Cup 2026 chega ao calendário com a missão de consolidar um novo polo de competição no estado. Para atletas e equipes que buscam novos desafios, a estreia da federação paulista já tem data, local e inscrições abertas.