Global Sports Conference 2026 tem como proposta apresentar um novo olhar sobre as artes marciais - (Foto: Hugo Nascimento)

Global Sports Conference 2026 tem como proposta apresentar um novo olhar sobre as artes marciais(Foto: Hugo Nascimento)

Publicado 13/08/2026 10:00 | Atualizado 13/08/2026 17:28

A fonoaudióloga Lilian Gomes será uma das participantes do painel sobre inclusão social do Global Sports Conference 2026, evento que reunirá no Rio de Janeiro atletas, pesquisadores, profissionais da saúde, educadores e gestores para debater o impacto das artes marciais na ciência, na saúde, na educação e na transformação social nos dias 19 e 20 de setembro. Com cerca de 25 anos de experiência nas áreas clínica, hospitalar e educacional, a especialista atua atualmente com crianças diagnosticadas com transtornos do neurodesenvolvimento, como Transtorno do Espectro Autista (TEA), deficiência intelectual e alterações de fala, linguagem e aprendizagem.



Durante a conferência, Lilian compartilhará sua experiência na construção de estratégias voltadas à inclusão de pessoas neurodivergentes em projetos esportivos, destacando a importância da preparação dos profissionais, da adaptação das metodologias de ensino e da atuação integrada entre diferentes áreas do conhecimento. Recentemente, ela passou a colaborar como consultora em um projeto de inclusão de alunos e pacientes da APAE-RJ nas artes marciais, iniciativa idealizada pelo professor Fabrício Xavier, presidente do Sindilutas-RJ.



“Promover inclusão não significa apenas permitir o acesso. É preciso construir um ambiente preparado para acolher, compreender e estimular o desenvolvimento de cada participante. Isso exige formação, planejamento e diálogo permanente entre profissionais, professores e familiares”, destacou Lilian, que defenderá durante o evento a necessidade de ampliar a capacitação de professores e equipes que atuam diretamente com esse público.