Global Sports Conference 2026 tem como proposta apresentar um novo olhar sobre as artes marciais(Foto: Hugo Nascimento)
Durante a conferência, Lilian compartilhará sua experiência na construção de estratégias voltadas à inclusão de pessoas neurodivergentes em projetos esportivos, destacando a importância da preparação dos profissionais, da adaptação das metodologias de ensino e da atuação integrada entre diferentes áreas do conhecimento. Recentemente, ela passou a colaborar como consultora em um projeto de inclusão de alunos e pacientes da APAE-RJ nas artes marciais, iniciativa idealizada pelo professor Fabrício Xavier, presidente do Sindilutas-RJ.
“Promover inclusão não significa apenas permitir o acesso. É preciso construir um ambiente preparado para acolher, compreender e estimular o desenvolvimento de cada participante. Isso exige formação, planejamento e diálogo permanente entre profissionais, professores e familiares”, destacou Lilian, que defenderá durante o evento a necessidade de ampliar a capacitação de professores e equipes que atuam diretamente com esse público.
Idealizado pelo Instituto Comunidade Saudável, que é presidido por Rafael Carino, multicampeão e quarto brasileiro a lutar no UFC, o Global Sports Conference 2026 tem como proposta apresentar um novo olhar sobre as artes marciais, reconhecendo seu potencial para além da competição. A programação será dividida em quatro grandes eixos — Ciência, Performance, Inovação e Transformação Social — e abordará temas como saúde mental, inclusão, reabilitação, preparação esportiva, tecnologia, pedagogia das lutas e formação profissional.
A participação de Lilian estará diretamente ligada ao eixo de Transformação Social, reforçando o papel das artes marciais como ferramentas de desenvolvimento humano: “As artes marciais podem favorecer comunicação, socialização, organização corporal, autonomia e pertencimento. No entanto, para que esses benefícios sejam alcançados, é fundamental que o trabalho seja planejado de acordo com as características e potencialidades de cada pessoa”, explicou a especialista.
Além da conferência, o projeto promoverá durante o mês de agosto o Ciclo do Conhecimento – Lutas como Instrumento de Transformação Social, em parceria com a Universidade Estácio, reunindo nomes como Rogério Minotouro, Pedro Alex “Bombom”, Fernando Tererê, Rafael Carino e André Bitang. A iniciativa integra um movimento mais amplo que busca transformar a Global Sports Conference em uma plataforma permanente de produção de conhecimento, fortalecimento de projetos sociais e profissionalização das artes marciais no Brasil.
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