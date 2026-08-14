Evento será sediado no Club Municipal, na Tijuca, e é totalmente gratuito - (Foto: Divulgação)

Evento será sediado no Club Municipal, na Tijuca, e é totalmente gratuito (Foto: Divulgação)

Publicado 14/08/2026 07:00 | Atualizado 14/08/2026 13:02

A Subsecretaria de Esportes do Rio, em parceria com a Defesa Civil, realiza neste sábado (15), às 9h, o Curso de Capacitação em Primeiros Socorros. O evento será sediado no Club Municipal, na Tijuca, e é totalmente gratuito e aberto a toda a população carioca, com direito a certificado oficial emitido pela própria Defesa Civil.



A capacitação ganha ainda mais relevância ao ir ao encontro de uma tendência já adotada por grandes entidades esportivas, como a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), que tem exigido e incentivado a formação em primeiros socorros para professores, árbitros e atletas. O objetivo é garantir um ambiente seguro não apenas nos treinos e competições, mas em toda a rotina comunitária e esportiva da cidade.



Durante o curso, os participantes aprenderão noções fundamentais de orientação de Defesa Civil e técnicas essenciais de suporte básico de vida, preparando o público para saber como reagir de forma rápida e eficiente diante de situações de risco e emergências extremas.