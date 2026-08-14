Evento será sediado no Club Municipal, na Tijuca, e é totalmente gratuito (Foto: Divulgação)
A capacitação ganha ainda mais relevância ao ir ao encontro de uma tendência já adotada por grandes entidades esportivas, como a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ), que tem exigido e incentivado a formação em primeiros socorros para professores, árbitros e atletas. O objetivo é garantir um ambiente seguro não apenas nos treinos e competições, mas em toda a rotina comunitária e esportiva da cidade.
Durante o curso, os participantes aprenderão noções fundamentais de orientação de Defesa Civil e técnicas essenciais de suporte básico de vida, preparando o público para saber como reagir de forma rápida e eficiente diante de situações de risco e emergências extremas.
O subsecretário de Esportes, Marcelo Arar, destacou a importância de democratizar esse tipo de conhecimento no ambiente esportivo e social do Rio: “Tá chegando a hora do nosso curso de capacitação em primeiros socorros. É uma oportunidade imperdível e 100% gratuita para a nossa população se capacitar. Te aguardamos lá!", projetou Arar.
Representando a Defesa Civil, o Coronel Rodrigo Gonçalves reforçou o impacto prático do treinamento para a segurança do dia a dia: "Nesse curso, a gente traz orientações sobre Defesa Civil e o mais importante: aulas de primeiros socorros para saber como se comportar em situações extremas. Venha participar com a Defesa Civil e a Secretaria de Esportes!”, declarou.
Serviço:
Evento: Curso de Capacitação em Primeiros Socorros
Data: Sábado, 15 de agosto
Horário: 9h
Local: Club Municipal – Tijuca, Rio de Janeiro - RJ
Entrada: Gratuita (com emissão de certificado oficial)
Como se inscrever: https://www.instagram.com/marceloararoficial/reels/
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