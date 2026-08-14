Chile Winter National Open contou com lutas de alto nível e participação de sucesso dos brasileiros - (Foto: Divulgação)

Chile Winter National Open contou com lutas de alto nível e participação de sucesso dos brasileiros (Foto: Divulgação)

Publicado 14/08/2026 11:00 | Atualizado 14/08/2026 12:19

Santiago do Chile virou, no último sábado (8), um dos principais pontos de encontro do Jiu-Jitsu sul-americano. O Chile Winter National Open 2026, realizado no Gimnasio Olímpico de San Miguel, reuniu cerca de 500 atletas, mais de 726 inscrições e ultrapassou a marca de 580 lutas, em disputas Gi e No-Gi realizadas simultaneamente em cinco áreas de competição. O evento, organizado pela CBJJD Chile, contou ainda com uma equipe de aproximadamente 80 profissionais na produção e confirmou a evolução do projeto.



O caráter internacional foi um dos grandes destaques da competição, que recebeu representantes de oito países: Chile, Brasil, Venezuela, Argentina, Colômbia, Espanha, Equador e República Dominicana. No quadro geral por nações, chilenos e brasileiros ficaram nas primeiras posições, com a Venezuela completando o pódio.



Entre as equipes, a RF Chile terminou na primeira colocação, com 275 pontos, seguida por El Círculo BJJ, com 105, e Ronin Chillán, com 94. Mais do que os números, porém, o Chile Winter National Open serviu para aproximar diferentes comunidades do Jiu-Jitsu e mostrar a força da modalidade no país. “Foi um evento muito bom, pois conseguimos fazer um formato diferente dos antigos. Fechamos com um ginásio maior, olímpico, montamos uma feira com vários produtos ligados ao Jiu-Jitsu, comida, então criou uma conexão maior com o público, que elogiou bastante”, avaliou Victor Vásquez, responsável pela CBJJD no Chile.