Neymar deu o passe para Gabigol marcar o 100º gol com a camisa do Santos Raul Baretta/ Santos
Neymar engata sequência de participações em gols do Santos pós-Copa
Camisa 10 do Peixe volta a ser decisivo, desta vez com assistência em vitória no jogo de ida das oitavas da Copa Sul-Americana
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Fluminense acerta transferência em definitivo de filho de Felipe Melo
Jogador, de 20 anos, estava no clube desde 2022; emprestado há dois meses, ele teve apenas uma oportunidade como profissional no Tricolor
Flamengo convive com desequilíbrio entre as duas laterais
Se na direita Leonardo Jardim pode escolher o titular de acordo com o jogo, na esquerda a definição depende mais da questão física
Atlético-MG anuncia contratação de Fred, ex-seleção brasileira
Volante, que representou o país em duas Copas do Mundo, assinou vínculo com o Galo até dezembro de 2029; ele vestirá a camisa 7
Gabigol cita Flamengo e rejeita 'zica': 'Sei fazer gols'
Atacante vive boa temporada no Santos com 16 gols em 33 partidas pelo Peixe; ele deixou sua marca contra o Macará pela Sul-Americana
Puma Rodríguez lamenta 'pouca eficiência' do Vasco contra o Olimpia
Lateral acredita que o Cruz-Maltino merecia vencer, mas pecou nas finalizações. Agora, definição da vaga na Copa Sul-Americana será no Paraguai