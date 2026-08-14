Davi Melo ao lado do paiMarina Garcia/FFC

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Pedro Logato
Rio - O Fluminense acertou a venda do volante Davi Melo, de 20 anos, filho de Felipe Melo, ex-zagueiro e ídolo do clube carioca, para o Central Español, do Uruguai. O jovem já vinha atuando pela equipe por empréstimo e agora se transferiu em definitivo. As informações foram dada pelo "Central Fluminense" e confirmadas por O DIA.
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O Fluminense havia emprestado Davi Melo para o clube uruguaio há dois meses e depois ampliado o seu vínculo com o jovem até o fim do ano que vem. Porém, o Tricolor acabou acertando a operação em definitivo do filho do "Pitbull".
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Nascido na Espanha, quando Felipe Melo atuava pelo Racing Santander, Davi Melo chegou ao Fluminense junto com o seu pai em 2022. Ele passou a fazer parte da equipe sub-17 da base do clube carioca. 
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No Campeonato Carioca deste ano, Davi Melo teve sua primeira oportunidade como profissional. Ele entrou em campo na derrota do Fluminense para o Boavista por 1 a 0 em Bacaxá.