Davi Melo ao lado do paiMarina Garcia/FFC
Fluminense acerta transferência em definitivo de filho de Felipe Melo
Jogador, de 20 anos, estava no clube desde 2022; emprestado há dois meses, ele teve apenas uma oportunidade como profissional no Tricolor
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Thiago Silva se despede de Zubeldía: 'Foi uma honra'
Treinador foi demitido do Fluminense após empate em casa contra Independente Rivadavia e não resistiu à sequência negativa de resultados
Torcedores do Fluminense pedem a volta de Renato Gaúcho nas redes
Treinador comandou o Tricolor em 2025, sendo semifinalista no Mundial de Clubes e deixando equipe depois de eliminação na Sul-Americana
Felipe Melo analisa demissão de Zubeldía no Fluminense: ‘Foi tarde’
Ex-jogador criticou o técnico argentino, principalmente pela pouca utilização de jovens no elenco principal: ‘Inimigo da base’
Marcão comanda treino do Fluminense após demissão de Zubeldía
Auxiliar permanente terá missão de organizar a casa enquanto a diretoria busca um novo treinador para o lugar do argentino
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