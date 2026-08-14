Canais Globo vão transmitir mais de 80 jogos da NFL - Divulgação/ TV Globo

Canais Globo vão transmitir mais de 80 jogos da NFLDivulgação/ TV Globo

Publicado 14/08/2026 12:55 | Atualizado 14/08/2026 16:35

Rio - O Grupo Globo decidiu ampliar a cobertura da NFL, a liga de futebol americano, na temporada 2026/27. A emissora adquiriu os direitos de 86 jogos, sendo 45 exclusivos, que serão divididos entre o Sportv, canal de TV por assinatura, e a GE TV, no YouTube.

A cobertura terá início na pré-temporada e seguirá até o Super Bowl, que definirá o grande campeão da temporada. Haverá programas de análise, conteúdos especiais, matérias e participação de especialistas antes e depois dos jogos, segundo o "Notícias da TV".

O Sportv vai transmitir a maioria dos jogos. O canal de TV por assinatura exibirá todas as 86 partidas, sendo 45 exclusivas. Já a GE TV vai exibir 41 jogos ao vivo no YouTube, incluindo programas pré-jogo aos domingos e também conteúdos pós-jogo, com vídeos sob demanda e atrações especiais.

Já a TV Globo, por sua vez, terá uma atuação voltada principalmente à cobertura jornalística. A emissora vai exibir resumos de 60 minutos do jogo da NFL no Brasil e do Super Bowl LXI, além de um compacto de 20 minutos do show do intervalo do duelo entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, no Rio de Janeiro.

Na temporada 2025/26, as transmissões da NFL nos Canais Globo impactaram mais de 20,5 milhões de pessoas. O jogo realizado no Brasil alcançou mais de 6 milhões de espectadores. Já para a temporada 2026/27, a emissora estima mais de 900 milhões de impactos.