Canais Globo vão transmitir mais de 80 jogos da NFLDivulgação/ TV Globo
Grupo Globo amplia cobertura da NFL e transmitirá mais de 80 jogos
Emissora exibirá 86 partidas da liga de futebol americano divididos entre os canais Sportv e GE TV, sendo 45 duelos exclusivos
Botafogo precisará de feito inédito para avançar na Sul-Americana
Alvinegro foi goleado pelo Cienciano por 6 a 1 e terá que vencer por cinco gols de diferença para levar a decisão para os pênaltis
Diretor exalta reforços: 'Mostram o posicionamento do Vasco na janela'
O volante Santiago Sosa, que estava no Racing, e o atacante Facundo Colidio, ex-River, foram apresentados nesta sexta-feira (14)
Torcedores pedem que Vasco marque jogo de despedida de Nenê
Jogador marcou época no clube com duas passagens; atualmente no Botafogo, da Paraíba, veterano vive seus últimos momentos como atleta
Organizada do Botafogo pede 'mudanças imediatas' após 6 a 1
Fúria Jovem, uma das principais torcidas do clube, repudiou com palavras duras a goleada sofrida pelo Glorioso na Sul-Americana
CEO da Amazon compra participação no Liverpool ao lado de brasileiro
Consórcio liderado por Amit Bhatia conta com Jeff Bezos e Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, entre os investidores
De Jong critica notícias falsas: 'Prejudicam minha imagem'
Volante do Barcelona negou ter se recusado a enfrentar o Atlético de Madrid e também descartou qualquer problema na relação com Hansi Flick
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