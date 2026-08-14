Copa do Mundo Feminina de 2027 será no Brasil - Reprodução / CazéTV

Copa do Mundo Feminina de 2027 será no BrasilReprodução / CazéTV

Publicado 14/08/2026 14:20

na quinta-feira (20) em quais cidades jogará as três primeiras partidas da evento para o sorteio da repescagem, em Zurique, na Suíça às 9h (de Brasília). A seleção brasileira feminina saberáem quais cidades jogará as três primeiras partidas da Copa do Mundo de 2027 , no Brasil. A Fifa divulgará todo o calendário, assim como em quais estádios serão os jogos de cada grupo e do mata-mata, em

Seleção brasileira saberá locais antes de rivais



Como país-sede, a Seleção tem o privilégio de já saber que será a cabeça de chave do Grupo A. Por isso, vai conhecer em quais cidades atuará antes das outras 31 seleções, que terão de esperar a definição das chaves, cujo sorteio está previsto para acontecer até o fim deste ano.

As sedes da Copa do Mundo feminina de 2027



Oito estádios brasileiros vão receber jogos da competição, ainda sem confirmação da quantidade de jogos para cada um: Maracanã (Rio de Janeiro), Neo Química Arena (São Paulo), Mané Garrincha (Brasília), Mineirão (Belo Horizonte), Fonte Nova (Salvador), Castelão (Fortaleza), Arena Pernambuco (Recife) e Beira-Rio (Porto Alegre).



A única certeza por enquanto é que a abertura está prevista para 24 de junho, em São Paulo, e a final será em 25 de julho, no Rio.



Repescagem terá sorteio de confrontos



Durante o evento na sede da Fifa, serão conhecidos os confrontos da fase preliminar. Seis seleções disputam essa etapa: Taipé Chinês, Uzbequistão, África do Sul, Papua-Nova Guiné, Gana e Equador.



Os jogos acontecem entre 24 de novembro e 5 de dezembro e apenas duas delas avançam para a fase final da repescagem. Entre 23 de fevereiro e 6 de março de 2027, uma nova rodada definirá as três vagas finais que faltam no Mundial.



Os classificados para a Copa no Brasil



Dezoito seleções já garantiram presença na primeira Copa do Mundo feminina disputada na América do Sul e a primeira com 32 equipes. Além do anfitrião Brasil, também estão certos: Alemanha, Argélia, Argentina, Austrália, Camarões, China, Colômbia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, França, Filipinas, Japão, Malawi, Marrocos e Nova Zelândia.

