Memphis Depay encerrou sua passagem pelo Corinthians - Divulgação / Corinthians

Memphis Depay encerrou sua passagem pelo CorinthiansDivulgação / Corinthians

Publicado 14/08/2026 14:13

Rio - O Corinthians anunciou na última terça-feira (11) o fim do ciclo de Memphis Depay, de 32 anos , no clube. A decisão que gerou muita polêmica tem sido explicada pelo presidente Osmar Stábile em uma perspectiva de um passo atrás necessário para a reestruturação do Alvinegro. O Flamengo tem sido utilizado como exemplo.

De acordo com o portal "UOL", Stábile relembrou a saída de Vagner Love do Flamengo em 2013 como uma das primeiras decisões de Eduardo Bandeira de Mello. A ação, que foi impopular na época, foi um marco na mudança de rumo que o Rubro-Negro passou a viver nas suas contas nos anos posteriores.

A gestão de Bandeira de Mello é apontada como fundamental para mudar a história recente do Flamengo. Ele ficou no Rubro-Negro de 2013 a 2018, e posteriormente o clube carioca, que vivia problemas financeiros, passou a ser uma das equipes mais saudáveis do país.

Depay chegou ao Corinthians em setembro de 2024 e rapidamente se tornou personagem marcante na história do Alvinegro. Ele entrou em campo em 79 jogos e anotou 20 gols pelo clube paulista.