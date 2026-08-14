Savinho comemora gol pelo Manchester CityDivulgação / Manchester City
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Brasileiro já deixou claro que quer deixar a equipe de Manchester, mas valores vinham travando negociação entre os rivais ingleses
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