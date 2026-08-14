Savinho comemora gol pelo Manchester City - Divulgação / Manchester City

Savinho comemora gol pelo Manchester CityDivulgação / Manchester City

Publicado 14/08/2026 13:57

Inglaterra - Savinho parece estar próximo de concretizar sua ida ao Tottenham. Após não participar de treino do Manchester City , em meio às negociações para sua saída, o ponta brasileiro já chegou a um acordo verbal com o clube de Londres, que prepara nova proposta de compra ao rival inglês.

A informação é do jornalista Bruno Andrade, da "ESPN", cuja apuração aponta que a nova oferta do Tottenham deve atingir o valor solicitado pelo time de Manchester: 85 milhões de libras (R$ 515 milhões).

Caso a equipe londrina de fato chegue ao valor, é muito provável que a transferência finalmente saia do papel. Por sua vez, Savinho já deixou claro ao treinador do City, Enzo Maresca, que quer sair. Ao mesmo tempo, mantém conversas com Roberto De Zerbi, técnico do possível novo clube, sobre seu futuro.

Com contrato até 2031, o brasileiro vem tentando "forçar" sua ida ao Tottenham há quase um mês. No entanto, as negociações vinham esbarrando na alta pedida do Manchester, que segue irredutível quanto ao valor e não pretende facilitar sua saída.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Rodrigo Souza