Mbappé em ação durante treino do Real MadridDivulgação / Real Madrid
“É muito positivo ter um treinador como ele, que sabe como ganhar e sabe mostrar o caminho para conseguir isso. Todo jogador fica feliz em ter um treinador que sabe para onde vai”, contou o atacante, em entrevista ao canal oficial do clube merengue.
“Tenho certeza de que vamos voltar a ganhar títulos. É isso que queremos e vai acontecer. A equipe está com vontade. Vamos estar focados para dar alegria aos torcedores”, garantiu.
O primeiro compromisso oficial do Real Madrid será contra o Espanyol, no dia 22 de agosto. O duelo acontecerá às 16h30 (de Brasília), no RCDE Stadium, pelo Campeonato Espanhol.
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