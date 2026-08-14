Marcão vai comandar o Fluminense como interino mais uma vez - Lucas Merçon/Fluminense FC

Marcão vai comandar o Fluminense como interino mais uma vezLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 14/08/2026 15:30

Rio - Após demitir o técnico Luis Zubeldía, o Fluminense vai recorrer ao protocolo Marcão mais uma vez. O auxiliar permanente será o responsável por comandar o time até a chegada de um novo treinador e o primeiro desafio será diante do Palmeiras, neste sábado (15), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão.

O Fluminense tem boas lembranças contra o Palmeiras sob o comando de Marcão. O auxiliar permanente comandou o Tricolor contra o Alviverde em outras duas ocasiões: nas vitórias por 1 a 0 pelo Brasileirão de 2019 e por 2 a 1 pelo Brasileirão de 2021. Outra coincidência é que os dois jogos foram no Maracanã, mesmo palco desta vez.



Em 2019, Marcão assumiu o Fluminense duas vezes após as demissões de Fernando Diniz e Oswaldo de Oliveira. Na segunda vez, foi efetivado até o fim do Brasileirão. Na época, o Tricolor lutava contra o rebaixamento, e o ex-jogador conseguiu os resultados suficientes para manter o time na elite. O jovem Marcos Paulo fez o gol da vitória sobre o Palmeiras.

Já em 2021, Marcão comandou o Fluminense durante todo o segundo turno após a saída de Odair Hellmann para o Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. Na ocasião, o auxiliar permanente conseguiu manter o Time de Guerreiros na zona de classificação para a Libertadores de 2022 e se consolidou como peça de confiança. O Tricolor venceu o Palmeiras por 2 a 1, com gols de Yago Felipe.

Marcão assume o Fluminense como interino pela 11ª vez. Ídolo como jogador, ele se manteve conectado ao clube após a aposentadoria e teve a primeira experiência como auxiliar técnico entre 2014 e 2016, quando foi acionado duas vezes após as saídas de Eduardo Baptista e Levir Culpi.

Depois, Marcão retornou ao Fluminense em 2019, quando se tornou auxiliar permanente. Desde então, assumiu o comando do time após as saídas de Fernando Diniz, Oswaldo de Oliveira, Odair Hellmann, Roger Machado, Abel Braga, Mano Menezes, Renato Gáucho e, agora, Luis Zubeldía.

No total, Marcão soma 72 jogos, 30 vitórias, 20 empates e 22 derrotas como treinador do Fluminense, com 50.9% de aproveitamento. Em 2019, teve papel importante para evitar o rebaixamento no Brasileirão. Já em 2021, conseguiu classificar o time para a Libertadores de 2022.