Millán em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
Na ocasião, ele precisou ser substituído por Freytes logo no primeiro tempo.
Apesar da evolução, a tendência é que o defensor ainda não esteja à disposição para enfrentar o Palmeiras. Sob o comando de Marcão, o Tricolor entrará em campo neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Millán deve retornar diante do Independiente Rivadavia, terça-feira (18), às 19h, na Argentina, na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. A ida terminou empatada por 0 a 0. Agora, quem vencer avança de fase. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
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