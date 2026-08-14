Millán em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Theo Faria
Recuperado de lesão muscular na coxa direita, Millán retomou os treinos com o elenco do Fluminense nesta sexta-feira (14). O zagueiro está fora desde o empate por 1 a 1 com o Red Bull Bragantino, dia 17 de julho, no primeiro compromisso depois da pausa para a Copa do Mundo.
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Na ocasião, ele precisou ser substituído por Freytes logo no primeiro tempo.

Apesar da evolução, a tendência é que o defensor ainda não esteja à disposição para enfrentar o Palmeiras. Sob o comando de Marcão, o Tricolor entrará em campo neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Millán deve retornar diante do Independiente Rivadavia, terça-feira (18), às 19h, na Argentina, na partida de volta das oitavas de final da Libertadores. A ida terminou empatada por 0 a 0. Agora, quem vencer avança de fase. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.