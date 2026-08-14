Comentário de Alex gerou momento de risos - Reprodução/SporTV

Comentário de Alex gerou momento de risosReprodução/SporTV

Publicado 14/08/2026 17:06

Rio - Ex-jogador do Internacional, e atualmente comentarista do grupo Globo , Alex levou os participantes do programa do SporTV, "Seleção" a um momento de humor. O ex-atleta fez uma piada sobre jogadores da Inglaterra terem tomado o medicamento tadalafila para jogar na altitude contra o México, na Copa do Mundo. Originalmente a substância é utilizada para disfunção erétil. Além dos participantes do programa, alguns torcedores repercutiram e se divertiram com a situação nas redes sociais.

"Vocês lembram que na Copa, a Fifa liberou tomar um tadala lá (...) A seleção da Inglaterra realmente usou para jogar contra o México, eles liberaram, os jogadores entraram com bem mais vontade, a energia deles era muito diferente..." disse o comentarista, com tom sarcástico.

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Alex encontrou a solução para os times brasileiros na altitude



KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/O5L3t5Fjcn — Futmais | Menino Fut (@futtmais) August 14, 2026

O comentário gerou muitas risadas durante o programa, nem mesmo seus companheiros se aguentaram com a "solução", proposta pelo ex-atleta para resolver o questão da altitude no esporte.

Os telespectadores comentaram que um programa mais leve, sem exceder a linha da seriedade seria o ideal: "Uma cena engraçada e melhorou o programa 100%. Se tivesse uma descontração dessas de vez em quando, mas obviamente mantendo a linha editorial mais séria, seria um programa muito melhor de assistir." disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato