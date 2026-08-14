Franclim Carvalho vive situação delicadaVitor Silva/Botafogo
Goleada faz Franclim balançar e jogo contra o Vitória será decisivo
Treinador, de 38 anos, tem se desgastado com dirigentes e placar elástico no Peru tornou sua situação no Botafogo mais difícil
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