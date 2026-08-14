Franclim Carvalho vive situação delicada - Vitor Silva/Botafogo

Franclim Carvalho vive situação delicadaVitor Silva/Botafogo

Publicado 14/08/2026 17:20

Rio - A goleada sofrida contra o Cienciano por 6 a 1, no Peru, deixou a situação de Franclim Carvalho , de 38 anos, difícil no comando do Botafogo. De acordo com informações do portal "GE", a partida contra o Vitória, neste domingo (16), em Salvador, deverá ser decisiva para sua continuidade ou não.

O português tem vivido momentos de desgaste no comando do Botafogo. Apesar do rendimento considerado bom da equipe depois da pausa para a Copa do Mundo, os pedidos de reforços por parte do treinador tem criado uma situação complicada.

Em relação a goleada na Sul-Americana, alguns dirigentes defenderam o treinador considerando a altitude de Cusco de 3.350 metros como uma "covardia". Apesar disso, o placar foi além do limite do elástico.

Franclim Carvalho chegou ao Botafogo no dia 2 de abril, tendo pouco mais de quatro meses de trabalho. No total, ele comandou a equipe em 21 partidas com 10 vitórias, sete empates e quatro derrotas.