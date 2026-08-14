Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC
“Preciso muito dessa virada de chave, que o nosso torcedor jogue com a gente. É nossa responsabilidade o momento não ser bom em termos de resultado, mas o ambiente é limpo, maravilhoso. Precisamos dessa sinergia com a torcida. Vamos fazer por onde dentro de campo para que possamos jogar juntos”, disse o comandante, em vídeo divulgado nas redes sociais do clube.
Ele contou que buscou trabalhar a confiança do elenco no CT Carlos Castilho: “Focamos em fazer um treino específico para os jogadores, para mostrar o que são capazes de fazer. Se conseguirmos produzir isso, faremos um grande jogo e chegaremos na nossa tão esperada vitória”.
Com Marcão na beira do campo, o Fluminense enfrentará o Palmeiras neste sábado (15), às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor precisa vencer não só para dar fim à sequência ruim, mas também para seguir firme na parte de cima da tabela. Neste momento, soma 35 pontos e ocupa a quarta posição.
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