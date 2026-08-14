Sede da CBF - Lucas Figueiredo/CBF

Sede da CBFLucas Figueiredo/CBF

Publicado 14/08/2026 17:11 | Atualizado 14/08/2026 17:42

Rio - Nesta sexta-feira (24), a CBF divulgou a tabela detalhada de mais rodadas da Série A do Campeonato Brasileiro . A 25ª será realizada entre os dias 29 e 31 de agosto, e a 26ª, entre 5 e 7 de setembro. Confira abaixo:

25ª rodada



29/08 (sábado): Atlético-MG x Vitória, a partir das 18h30, na Arena MRV, em Belo Horizonte

29/08 (sábado): São Paulo x Red Bull Bragantino, a partir das 20h, no Morumbis, em São Paulo

29/08 (sábado): Vasco x Cruzeiro, a partir das 21h20, em São Januário, no Rio de Janeiro

30/08 (domingo): Athletico-PR x Fluminense, a partir das 11h, na Arena da Baixada, em Curitiba

30/08 (domingo): Flamengo x Botafogo, a partir das 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro

30/08 (domingo): Corinthians x Santos, a partir das 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo

30/08 (domingo): Grêmio x Chapecoense, a partir das 18h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre

30/08 (domingo): Mirassol x Palmeiras, a partir das 19h30, no Maião, em Mirassol

30/08 (domingo): Bahia x Internacional, a partir das 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador

31/08 (segunda-feira): Remo x Coritiba, a partir das 20h, no Mangueirão, em Belém

26ª rodada

05/09 (sábado): Red Bull Bragantino x Bahia, a partir das 16h, no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

05/09 (sábado): São Paulo x Atlético-MG, a partir das 18h30, no Morumbis, em São Paulo

05/09 (sábado): Coritiba x Mirassol, a partir das 18h30, no Couto Pereira, em Curitiba

05/09 (sábado): Fluminense x Vasco, a partir das 21h, no Maracanã, no Rio de Janeiro



06/09 (domingo): Cruzeiro x Athletico-PR, a partir das 16h, no Mineirão, em Belo Horizonte

06/09 (domingo): Internacional x Santos, a partir das 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre

06/09 (domingo): Remo x Flamengo, a partir das 16h, no Mangueirão, em Belém

06/09 (domingo): Botafogo x Palmeiras, a partir das 18h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

06/09 (domingo): Corinthians x Chapecoense, a partir das 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo

07/09 (segunda-feira): Vitória x Grêmio, a partir das 20h, no Barradão, em Salvador

Possibilidade de mudança?

A Conmebol adiou um confronto da Sul-Americana e um da Libertadores por causa do terremoto que aconteceu na Colômbia. Dessa forma, a CBF informou que a tabela das quartas de final das duas competições, "originalmente prevista para 21 de agosto, deverá ocorrer somente nos dias 27 ou 28 de agosto".

Por isso, a entidade explicou que as datas da 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro poderão sofrer alteração "em função da definição do calendário das competições da CONMEBOL e dos eventuais ajustes necessários".

VEJA A NOTA:

Em razão do terremoto de grande magnitude ocorrido na Colômbia em 10 de agosto de 2026, duas partidas de competições da CONMEBOL foram adiadas para os dias 25 e 26 de agosto.

Em decorrência desses adiamentos, a definição e divulgação da tabela das quartas de final da CONMEBOL Libertadores e da CONMEBOL Sudamericana, originalmente prevista para 21 de agosto, deverá ocorrer somente nos dias 27 ou 28 de agosto.



Essa alteração do cronograma inicialmente estipulado impacta diretamente o planejamento e a definição da tabela do Campeonato Brasileiro Série A, mais precisamente da 26ª rodada do certame.

Dessa forma, a CBF esclarece que as datas da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A constantes na presente tabela poderão sofrer alterações em função da definição do calendário das competições da CONMEBOL e dos eventuais ajustes necessários.