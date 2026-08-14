Rio - O zagueiro espanhol Pau Cubarsí, de 19 anos, se tornou o jovem mais valorizado do futebol europeu. O jornal italiano "Tuttosport", em parceria com a plataforma "Transfermakt" citou o atleta do Barcelona como o melhor sub-21 que atua no continente europeu. Ele superou o companheiro de equipe Lamine Yamal.
Há três brasileiros entre os primeiros. Rayan, de 19 anos, que defende o Bournemouth, e que foi titular em três jogos da Seleção na Copa do Mundo aparece na sétima colocação. Endrick, de 20 anos, do Real Madrid, que também esteve no torneio vem logo atrás. Fora da Copa do Mundo e se recuperando de lesão, Estêvão, de 19 anos, que atua pelo Chelsea, fecha a lista em décimo lugar.
Cubarsí foi um dos destaques da Espanha, que conquistou o título da Copa do Mundo. Yamal, que também foi titular, mas teve uma participação discreta na competição, acabou perdendo a posição. O marfinense Yan Diomande, que se tornou a contratação mais cara da história do Real Madrid, foi comprado por 125 milhões de euros (cerca de R$ 736 milhões), completa o top 3.
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