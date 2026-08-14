Adryelson é um dos principais jogadores do Al Wasl, dos Emirados ÁrabesReprodução

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Rio - Um dos principais jogadores do Al Wasl, dos Emirados Árabes, Adryelson se prepara para mais uma temporada. O time liderado pelo zagueiro brasileiro estreia neste sábado (15), às 13h45 (de Brasília), diante do United FC, pelo Campeonato Emiradense, e vive uma expectativa alta.
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Peça fundamental no setor defensivo do Al Wasl na última temporada, Adryelson também se destacou após marcar sete gols. O defensor brasileiro, de 28 anos, destacou a preparação para um novo ciclo e revelou a expectativa para o primeiro jogo contra o United FC, recém-promovido à elite local.
"Trabalhamos muito forte ao longo de toda a pré-temporada para ajustar cada detalhe. O grupo está preparado para o que teremos pela frente. Estrear em casa é sempre bom, mas sabemos que não existe jogo fácil na liga. O United vem motivado com o acesso e vai querer mostrar serviço", disse.
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A temporada 2026/27 também marca o retorno do Al Wasl ao principal torneio continental da Ásia, a Liga dos Campeões da Ásia. A última vez que o clube jogou a competição foi em 24/25. Para Adryelson, a presença é uma grande oportunidade de jogar no mais alto nível no continente e um sonho.
"Conseguimos nos classificar para a Liga dos Campeões, e nossa meta é fazer a melhor campanha possível. Enfrentaremos as principais forças do continente, e vamos competir de igual para igual. Queremos ir longe em todas as competições que temos pela frente nesta temporada", afirmou.
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Revelado no Sport, Adryelson teve passagem de destaque no Botafogo entre 2022 e 2023, quando foi um dos destaques do Brasileirão. O zagueiro foi negociado com o Lyon, da França, mas voltou para o Glorioso por empréstimo em 2024 e foi campeão da Libertadores e do Brasileirão.
Em 2025, Adryelson retornou para o Lyon e foi novamente emprestado, desta vez para o Anderletch, da Bélgica. Sem espaço no clube francês, foi vendido para o Al Wasl por 2,2 milhões de euros (R$ 14,2 milhões). Essa é a segunda passagem do jogador pelo clube, onde também atuou entre 2021 e 2022.