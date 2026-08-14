Adryelson é um dos principais jogadores do Al Wasl, dos Emirados ÁrabesReprodução
Adryelson destaca preparação e sonha com títulos nos Emirados Árabes
Zagueiro é um dos principais jogadores e um dos líderes do Al Wasl para a próxima temporada, e deseja fazer história pelo clube
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