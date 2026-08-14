Adryelson é um dos principais jogadores do Al Wasl, dos Emirados Árabes - Reprodução

Adryelson é um dos principais jogadores do Al Wasl, dos Emirados ÁrabesReprodução

Publicado 14/08/2026 17:55 | Atualizado 14/08/2026 17:57

Rio - Um dos principais jogadores do Al Wasl, dos Emirados Árabes, Adryelson se prepara para mais uma temporada. O time liderado pelo zagueiro brasileiro estreia neste sábado (15), às 13h45 (de Brasília), diante do United FC, pelo Campeonato Emiradense, e vive uma expectativa alta.

Peça fundamental no setor defensivo do Al Wasl na última temporada, Adryelson também se destacou após marcar sete gols. O defensor brasileiro, de 28 anos, destacou a preparação para um novo ciclo e revelou a expectativa para o primeiro jogo contra o United FC, recém-promovido à elite local.

"Trabalhamos muito forte ao longo de toda a pré-temporada para ajustar cada detalhe. O grupo está preparado para o que teremos pela frente. Estrear em casa é sempre bom, mas sabemos que não existe jogo fácil na liga. O United vem motivado com o acesso e vai querer mostrar serviço", disse.

A temporada 2026/27 também marca o retorno do Al Wasl ao principal torneio continental da Ásia, a Liga dos Campeões da Ásia. A última vez que o clube jogou a competição foi em 24/25. Para Adryelson, a presença é uma grande oportunidade de jogar no mais alto nível no continente e um sonho.

"Conseguimos nos classificar para a Liga dos Campeões, e nossa meta é fazer a melhor campanha possível. Enfrentaremos as principais forças do continente, e vamos competir de igual para igual. Queremos ir longe em todas as competições que temos pela frente nesta temporada", afirmou.

Revelado no Sport, Adryelson teve passagem de destaque no Botafogo entre 2022 e 2023, quando foi um dos destaques do Brasileirão. O zagueiro foi negociado com o Lyon, da França, mas voltou para o Glorioso por empréstimo em 2024 e foi campeão da Libertadores e do Brasileirão.

Em 2025, Adryelson retornou para o Lyon e foi novamente emprestado, desta vez para o Anderletch, da Bélgica. Sem espaço no clube francês, foi vendido para o Al Wasl por 2,2 milhões de euros (R$ 14,2 milhões). Essa é a segunda passagem do jogador pelo clube, onde também atuou entre 2021 e 2022.