Foto de perfil do Instagram oficial do atleta - Reprodução/ Instagram @akiiles_10

Foto de perfil do Instagram oficial do atletaReprodução/ Instagram @akiiles_10

Publicado 15/08/2026 14:36

Rio - Akiles, jogador da categoria de base de Cruzeiro, de apenas 18 anos, postou uma foto no Instagram em que aparece malhando e usando uma camisa do Flamengo . Pouco após o post, torcedores do clube mineiro se revoltaram com a publicação, porque as duas equipes enfrentam, na quarta-feira (19), em partida válida pelas oitavas de finais da Libertadores.

As duas torcidas têm uma relação de amizade muito forte e duradoura, porém, o momento escolhido para fazer a postagem não caiu nada bem.

“Se fosse em qualquer outra época do ano, estaria suave, porque são clubes ‘parceiros’, mas o cara postou isso aí agora? Em um mês de decisão de Libertadores entre os times?”, disse um torcedor, por meio da rede social “X”, o antigo Twitter.

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Porém, nem todos os torcedores estão criticando o jovem: “Bobeira é se importar com isso, nem somos rivais diretos. Seria loucura se ele tivesse usando a camisa do Atlético (...)”, comentou o internauta, reforçando que não há rivalidade entre os dois clubes. Porém, nem todos os torcedores estão criticando o jovem: “Bobeira é se importar com isso, nem somos rivais diretos. Seria loucura se ele tivesse usando a camisa do Atlético (...)”, comentou o internauta, reforçando que não há rivalidade entre os dois clubes.

Sobre o jogador

A promessa da base do clube mineiro foi revelado pelo Atlético Goianiense, inclusive, já foi alvo de sondagens do próprio Flamengo. Contudo, o jogador e sua equipe optaram pela ida ao Cruzeiro.