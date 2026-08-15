Rio - Akiles, jogador da categoria de base de Cruzeiro, de apenas 18 anos, postou uma foto no Instagram em que aparece malhando e usando uma camisa do Flamengo. Pouco após o post, torcedores do clube mineiro se revoltaram com a publicação, porque as duas equipes enfrentam, na quarta-feira (19), em partida válida pelas oitavas de finais da Libertadores.
As duas torcidas têm uma relação de amizade muito forte e duradoura, porém, o momento escolhido para fazer a postagem não caiu nada bem.
“Se fosse em qualquer outra época do ano, estaria suave, porque são clubes ‘parceiros’, mas o cara postou isso aí agora? Em um mês de decisão de Libertadores entre os times?”, disse um torcedor, por meio da rede social “X”, o antigo Twitter.
Porém, nem todos os torcedores estão criticando o jovem: “Bobeira é se importar com isso, nem somos rivais diretos. Seria loucura se ele tivesse usando a camisa do Atlético (...)”, comentou o internauta, reforçando que não há rivalidade entre os dois clubes.
Sobre o jogador
A promessa da base do clube mineiro foi revelado pelo Atlético Goianiense, inclusive, já foi alvo de sondagens do próprio Flamengo. Contudo, o jogador e sua equipe optaram pela ida ao Cruzeiro.
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