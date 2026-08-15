O Flamengo retorna ao Estádio Campos Maia, o Maião, em uma situação muito diferente do 3 a 3 com o Mirassol pela última rodada do Brasileirão de 2025. Na busca pelo líder Palmeiras, o Rubro-Negro tem que vencer no domingo, às 18h30, obrigação que não havia há oito meses, quando entrou em campo já campeão e cheio de jovens da base. Dois deles se destacaram com gols: Douglas Telles e Guilherme Gomes.
Os dois Garotos do Ninho tiveram os seus momentos, que não foram suficientes para se firmarem nos profissionais depois daquela partida. Em meio a uma forte concorrência no setor ofensivo, eles seguem jogando no sub-20 à espera por novas chances no elenco principal.
Guilherme Gomes em campo pelo Flamengo em amistoso
Autor de dois gols naquele movimentado 3 a 3 em 6 de dezembro de 2025, Guilherme Gomes foi quem jogou mais recentemente. Ele integrou a delegação que viajou a Portugal para a intertemporada, aproveitando a ausência de nove jogadores que foram à Copa do Mundo.
O meia-atacante de 20 anos entrou aos 32 minutos do segundo tempo na vitória por 2 a 0 sobre o Lausanne-Sport e ficou no banco contra River Plate e Benfica. Desde então, não foi relacionado quando a temporada dos profissionais voltou.
Antes, atuou os 90 minutos nos três primeiros jogos do Rubro-Negro na temporada, com um time alternativo cheio de jogadores da base no Campeonato Carioca. Marcou um gol na derrota por 2 a 1 para o Bangu, mas depois voltou para o sub-20, onde jogou 15 jogos, todos como titular, entre Libertadores, Carioca, Brasileiro e Copa Rio da categoria.
Já Douglas Telles não ganha uma oportunidade entre os profissionais do Flamengo desde o Estadual, quando também esteve em campo nas três primeiras partidas. Ele ainda foi utilizado por Filipe Luís na goleada por 7 a 1 sobre o Sampaio Correa, já com os principais jogadores, e fez o gol que fechou o placar.
O atacante de 19 anos, entretanto, seguiu no sub-20, onde marcou três vezes em 13 partidas. Mas ficou fora da Libertadores Sub-20 por precaução, após exames constatarem que ele possuía traços falcêmicos, o que não é uma doença, mas que pode gerar alteração na oxigenação do corpo na altitude, onde a competição foi disputada.
Fora da viagem a Portugal na intertemporada, ele está mais atrás na longa fila de jogadores da base que esperam por uma chance. Mas ainda tem mais um ano nos juniores para mostrar serviço.
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