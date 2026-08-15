Rio - O Flamengo divulgou, neste sábado (15), a lista de relacionados para a partida contra o Mirassol e confirmou a ausência de Bruno Henrique. O atacante segue com dores após sofrer uma entrada durante o empate com o Cruzeiro por 1 a 1, na quarta-feira (12). O clube também anunciou que De La Cruz está fora da partida, mas por causa de lesão.
Conforme o boletim, o meio-campista uruguaio se queixou de dores na coxa esquerda. Ele passou por exame de imagem e teve constatada uma lesão muscular na região.
O lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Vitão seguem fora. Por outro lado, Leonardo Jardim conta com o retorno de Luiz Araújo, que se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo.
Flamengo e Mirassol vão medir forças no domingo (16), a partir das 18h30, no Maião. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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