Bruno Henrique foi titular do Flamengo no jogo contra o Cruzeiro - Adriano Fontes / Flamengo

Bruno Henrique foi titular do Flamengo no jogo contra o CruzeiroAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 15/08/2026 19:02 | Atualizado 15/08/2026 19:03

Rio - O Flamengo divulgou, neste sábado (15), a lista de relacionados para a partida contra o Mirassol e confirmou a ausência de Bruno Henrique. O atacante segue com dores após sofrer uma entrada durante o empate com o Cruzeiro por 1 a 1, na quarta-feira (12). O clube também anunciou que De La Cruz está fora da partida, mas por causa de lesão.

Conforme o boletim, o meio-campista uruguaio se queixou de dores na coxa esquerda. Ele passou por exame de imagem e teve constatada uma lesão muscular na região.

O lateral-esquerdo Alex Sandro e o zagueiro Vitão seguem fora. Por outro lado, Leonardo Jardim conta com o retorno de Luiz Araújo, que se recuperou de uma lesão no joelho esquerdo.

Flamengo e Mirassol vão medir forças no domingo (16), a partir das 18h30, no Maião. A partida é válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja os relacionados

GOLEIROS: Andrew, Dyogo Alves e Rossi;

DEFENSORES: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Guillermo Varela, Johnny, Léo Ortiz e Léo Pereira;

MEIO-CAMPISTAS: Carrascal, De Arrascaeta, Erick Pulgar, Evertton Araújo, Jorginho, Lucas Paquetá, Lorran e Saúl;

ATACANTES: Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

Confira o boletim de imprensa

ALEX SANDRO

Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo.



BRUNO HENRIQUE

Ainda com dores na região do trauma sofrido na partida contra o Cruzeiro, na última quarta-feira (12), o jogador não foi relacionado para o jogo contra o Mirassol.



NICO DE LA CRUZ

O jogador se queixou de dores na coxa esquerda. Após exame de imagem ficou constatado lesão muscular na região. O atleta está em tratamento com o Departamento Médico do clube.



VITÃO

Segue planejamento de recuperação estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo.