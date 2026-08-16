Pedro mostrou oportunismo e marcou duas vezes em Mirassol x Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro mostrou oportunismo e marcou duas vezes em Mirassol x FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/08/2026 20:47



Pedro foi um dos destaques da goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Mirassol , pelo Brasileirão. Mas o camisa 9, que marcou dois gols, preferiu exaltar a boa atuação da equipe em um momento decisivo da temporada, assim como a meta de se aproximar do Palmeiras, que tropeçou na rodada.

Afinal, o resultado recolocou o Rubro-Negro definitivamente na briga pelo título, a três pontos do líder do campeonato. Com o objetivo na rodada cumprido, o centroavante agora confia na vaga nas quartas de final da Libertadores.



"Fizemos um jogo muito bom na casa deles, em um campo difícil de jogar também. Agora pegamos mais confiança para o jogo de quarta-feira. A nossa proposta era essa, vencer na casa dos caras, chegar perto de Palmeiras e confiar que na Libertadores vamos passar também, se Deus quiser", disse na saída do campo ao Premiere.



Pedro também falou rapidamente sobre o duelo de quarta-feira (19) contra o Cruzeiro, pelas oitavas da Libertadores, no Maracanã.



"Com certeza, vai ser mais um grande duelo. É uma grande equipe, vai ser difícil, mas vamos trabalhar nesses dois dias para chegarmos fortes para conseguir o resultado em casa", completou.