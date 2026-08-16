Rio - Flamengo e Mirassol se enfrentam neste domingo (16), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 18h30 (de Brasília), no Maião. O clube carioca busca manter a boa fase para diminuir a desvantagem para o líder Palmeiras.
Onde assistir:
O jogo terá transmissão do Premiere (Par-per-view), Record (TV Aberta) e Cazé TV (Youtube).
Como chega o Mirassol:
O Mirassol não vive um bom momento. A equipe paulista não vence há quatro jogos e recentemente empatou com a LDU (EQU), na última quinta-feira (13), em compromisso válido pelo jogo de ida da Libertadores. Na ocasião, Eduardo abriu o placar para o Leão Caipira, no entanto, Michael Estrada garantiu o empate para os equatorianos. No Campeonato Brasileiro, a equipe se encontra na 15ª colocação, com 23 pontos, e, caso perca, poderá terminar a rodada na zona de rebaixamento.
Para o confronto, a tendência é que o Mirassol não tenha muitas mudanças em relação ao time que enfrentou a LDU. A principal dúvida está na zaga: Gabriel Knesowitsch sentiu dores no joelho pouco antes da partida contra os equatorianos e acabou vetado. Caso ele não tenha condições de atuar, Willian Machado deve ser o substituto. Alesson e Fernandinho também brigam por uma vaga no time titular.
O Flamengo vem para o duelo em boa fase. A equipe ainda não perdeu desde o retorno pós-Copa do Mundo e, recentemente, pela Libertadores, empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, fora de casa. Na ocasião, Arroyo abriu o placar para o Cabuloso e Paquetá empatou para a equipe carioca. No Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro se encontra na segunda colocação, com 42 pontos.
Para o confronto, a equipe terá desfalques importantes. O atacante Bruno Henrique ainda vinha sofrendo com dores depois da solada de Matheus Henrique na partida com o Cruzeiro. De la Cruz é outro nome que irá desfalcar a equipe: o meio-campista se queixou de dores na coxa esquerda e, após exame de imagem, foi constatada lesão muscular na região. Vitão e Alex Sandro também seguem fora.
Mirassol x Flamengo
23ª rodada Campeonato Brasileiro
Local: Maião
Mirassol: Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Japa, Neto Moura e Eduardo; Alesson (Fernandinho), Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes.
Flamengo: Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz (Danilo) e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Paquetá); Plata (Carrascal), Pedro e Lino. Técnico: Leonardo Jardim
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistente 1: Bruno Raphael Pires (GO) Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) VAR: Rafael Traci (SC)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.