Uniforme já está disponível para venda nos sites oficiaisDivulgação / Adidas

Mais artigos de João Alexandre Borges
João Alexandre Borges
Rio - O Flamengo estreará, neste domingo (16), o terceiro uniforme para a temporada de 2026. O time usará as novas peças na partida contra o Mirassol, que começará às 18h30, no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A camisa é predominantemente vermelha, com golas brancas e detalhes pretos nas mangas. Além disso, há estampas do tradicional escudo do remo ao longo de toda a roupa.
Leia mais: Bruno Henrique desfalca o Fla contra o Mirassol; De La Cruz tem lesão
O kit completo para o jogo deste domingo conta com calção predominantemente preto e meião predominantemente vermelho.
Já o uniforme do goleiro será predominantemente azul. Assim como a camisa vermelha, a peça dos arqueiros também conta com o escudo do remo.