Uniforme já está disponível para venda nos sites oficiais - Divulgação / Adidas

Uniforme já está disponível para venda nos sites oficiaisDivulgação / Adidas

Publicado 16/08/2026 14:39 | Atualizado 16/08/2026 17:18

Rio - O Flamengo estreará, neste domingo (16), o terceiro uniforme para a temporada de 2026. O time usará as novas peças na partida contra o Mirassol , que começará às 18h30, no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A camisa é predominantemente vermelha, com golas brancas e detalhes pretos nas mangas. Além disso, há estampas do tradicional escudo do remo ao longo de toda a roupa.

O kit completo para o jogo deste domingo conta com calção predominantemente preto e meião predominantemente vermelho.

Já o uniforme do goleiro será predominantemente azul. Assim como a camisa vermelha, a peça dos arqueiros também conta com o escudo do remo.