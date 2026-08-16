Pedro foi um dos destaques da goleada do Flamengo sobre o Mirassol - Gilvan de Souza/Flamengo

Pedro foi um dos destaques da goleada do Flamengo sobre o MirassolGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/08/2026 20:20

O Flamengo aproveitou o tropeço do Palmeiras, que perdeu para o Fluminense no sábado , e conseguiu reduzir mais a distância para o líder do Brasileirão. Com a fácil vitória no Maião por 5 a 1 sobre o Mirassol, gols de Carrascal, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro (dois) além de João Vitor, agora são apenas três pontos que separam os dois candidatos ao título.

Com um jogo a menos, o Rubro-Negro está tecnicamente empatado com o rival e ganha ainda mais força na disputa. Além disso, chega embalado para buscar a vaga nas quartas da Libertadores, contra o Cruzeiro, quarta-feira (19), no Maracanã.



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Domínio do Flamengo desde o primeiro tempo

Com o foco dividido entre a perseguição no campeonato e a competição sul-americana, o time foi a campo muito modificado. Foram seis mudanças em relação ao 1 a 1 com o Cruzeiro, na quarta-feira (12), e um time ofensivo, com Lucas Paquetá, Carrascal, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Pedro.



E o Flamengo empilhou finalizações no primeiro tempo, podendo ter saído com um placar superior ao 1 a 0. Com uma movimentação constante, Carrascal marcou aos 21 minutos, aproveitando falha de Walter e da defesa do Mirassol, e teve outras duas chances. Em ambas, parou no goleiro.



Pedro ainda apareceu livre, mas cabeceou fraco, enquanto Plata aproveitou bobeira de Igor Formiga, mas chutou desequilibrado, para fora. O domínio rubro-negro deveu-se principalmente pela forte marcação, com 16 desarmes na primeira etapa. Ainda assim, o Mirassol poderia ter empatado se Varela não tirasse a bola em cima da linha em cabeçada de William Machado, após escanteio.

Chuva de gols no segundo tempo

O Flamengo ainda reclamou da arbitragem por não ter expulsado Denilson, que era o último homem e fez falta em Carrascal no meio de campo, antes do intervalo. Menos mal que não fez falta, já que o domínio foi ainda maior na segunda etapa.

O segundo gol não demorou a sair, aos sete minutos, em linda jogada coletiva entre Pedro, Carrascal e Luiz Araújo, que voltou ao time, driblou o zagueiro e marcou. E o terceiro veio logo depois, aos 10, com Pedro, após cruzamento da esquerda de Ayrton Lucas.

O Mirassol até assustou em cabeçada de Eduardo no travessão, mas a partida estava definida e Leonardo Jardim administrou o desgaste físico de seus jogadores. Plata, Luiz Araújo e Pulgar deram lugar a Jorginho, Samuel Lino e Evertton Araújo, mas ninguém se poupou e o ritmo intenso continuou.

Não à toa, o quarto gol do Flamengo saiu em um contra-ataque que contou com a presença dos quatro atacantes dentro da área. Coube a Pedro marcar, aos 20, e reassumir a artilharia do Brasileirão, com 14 gols. Arrascaeta, que entrou no lugar de Paquetá, deu a assistência para Lino fazer mais um, aos 28. O Mirassol ainda diminuiu em escanteio, com João Victor, aos 31.