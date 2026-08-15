Vibração de Germán Cano com GugaLucas Merçon / Fluminense FC

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Rio - No primeiro jogo após a saída do técnico Luis Zubeldía, o Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, neste sábado (15), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gómez abriu o placar, mas Hulk deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Já na reta final da etapa complementar, Mauricio recolocou o Alviverde em vantagem, mas o Flu respondeu rápido com Kevin Serna. Nos acréscimos, Cano marcou e garantiu o triunfo tricolor.
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Vibração de Germán Cano com Guga - Lucas Merçon / Fluminense FC
Germán Cano comemora o gol que garantiu a virada do Fluminense sobre o Palmeiras no Maracanã - MARINA GARCIA / FLUMINENSE F.C.
Guga foi um dos destaques da vitória do Fluminense sobre o Palmeiras - Lucas Merçon / Fluminense FC
Rio de Janeiro, Brasil - 15/08/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Palmeiras esta tarde no Maracanã pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
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Lance do jogo entre Fluminense e Palmeiras - Lucas Merçon / Fluminense FC
Com o resultado, o Flu chegou aos 38 pontos e segue na quarta posição do Campeonato Brasileiro. O resultado também encerra um longo jejum de vitórias. O Tricolor vinha de uma sequência de oito jogos oficiais sem vencer na temporada. Já o Palmeiras, líder do Brasileirão, tem 48 pontos. 
Agora, o Tricolor vira a chave para as oitavas de final da Libertadores. O Flu vai enfrentar o Independiente Rivadavia (ARG) na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Na ida, as equipes empataram sem gols.

O jogo

O Fluminense, comandado interinamente por Marcão, teve a primeira chance da partida, logo no início, quando Canobbio finalizou, e Carlos Miguel fez a defesa em dois tempos. Martinelli também teve uma oportunidade de finalizar dentro da área, mas isolou.
O Palmeiras, porém, respondeu com três oportunidades perigosas: em duas, o Alviverde parou em Fábio; na terceira, o gol saiu. Após cobrança de escanteio, Gustavo Gómez apareceu para completar de cabeça e botar os visitantes em vantagem.
Depois do golpe, o Tricolor buscou voltar para o jogo e tinha mais posse de bola, mas demorou um pouco para levar perigo. A primeira oportunidade do Flu após o gol sofrido veio aos 25 minutos, com um chute de Paulo Henrique Ganso. Após abrir o placar, o Palmeiras fazia pouco, enquanto os mandantes buscavam o empate.
Quando o jogo se encaminhava para a reta final, o Alviverde até começava a chegar mais vezes ao ataque, mas o Tricolor aproveitou uma jogada de transição rápida para deixar tudo igual. Igor Rabello acionou Canobbio, que fez o cruzamento para Hulk cabecear aos 42 minutos e empatou o duelo.
Vale destacar também que a partida deste sábado (15) marcou o reencontro de Arias com a torcida do Fluminense no Maracanã. Tricolores xingaram e vaiaram muito o colombiano ao longo do jogo.
No retorno do intervalo, o Fluminense pisou no acelerador e pressionava o adversário em busca da virada. A primeira grande oportunidade no início do segundo tempo veio num cruzamento de Canobbio para Hulk. Marlon Freitas ainda esticou a perna para tentar atrapalhar o camisa 7, que mandou para fora.
Pouco depois, ainda houve uma reclamação de pênalti após a bola tocar no braço de Giay. Porém, o árbitro Anderson Daronco não apontou infração. O VAR também não recomendou a revisão.
O Palmeiras demorou, mas conseguiu melhorar em campo. Aos 37 minutos, o Fluminense sofreu o segundo gol. Após um chutão para frente, Flaco López desviou de cabeça para Mauricio finalizar forte e balançar a rede.
A equipe comandada por Marcão, porém, não se abalou e deu a resposta rápida. Depois de cruzamento pelo lado direito, Cano desviou de cabeça, e a bola bateu no travessão. Serna estava esperto no lance, apareceu para pegar o rebote e finalizou para balançar a rede.
A virada veio nos acréscimos. Guga fez o cruzamento para Martinelli finalizar de cabeça. No meio do caminho, Cano apareceu para desviar também de cabeça e anotar o terceiro do Tricolor.