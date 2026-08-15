Vibração de Germán Cano com Guga - Lucas Merçon / Fluminense FC

Vibração de Germán Cano com GugaLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 15/08/2026 18:30

Rio - No primeiro jogo após a saída do técnico Luis Zubeldía, o Fluminense venceu o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, neste sábado (15), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gustavo Gómez abriu o placar, mas Hulk deixou tudo igual ainda no primeiro tempo. Já na reta final da etapa complementar, Mauricio recolocou o Alviverde em vantagem, mas o Flu respondeu rápido com Kevin Serna. Nos acréscimos, Cano marcou e garantiu o triunfo tricolor.

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Com o resultado, o Flu chegou aos 38 pontos e segue na quarta posição do Campeonato Brasileiro. O resultado também encerra um longo jejum de vitórias. O Tricolor vinha de uma sequência de oito jogos oficiais sem vencer na temporada. Já o Palmeiras, líder do Brasileirão, tem 48 pontos.

Agora, o Tricolor vira a chave para as oitavas de final da Libertadores. O Flu vai enfrentar o Independiente Rivadavia (ARG) na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Na ida, as equipes empataram sem gols.

O jogo

O Fluminense, comandado interinamente por Marcão, teve a primeira chance da partida, logo no início, quando Canobbio finalizou, e Carlos Miguel fez a defesa em dois tempos. Martinelli também teve uma oportunidade de finalizar dentro da área, mas isolou.

O Palmeiras, porém, respondeu com três oportunidades perigosas: em duas, o Alviverde parou em Fábio; na terceira, o gol saiu. Após cobrança de escanteio, Gustavo Gómez apareceu para completar de cabeça e botar os visitantes em vantagem.

Depois do golpe, o Tricolor buscou voltar para o jogo e tinha mais posse de bola, mas demorou um pouco para levar perigo. A primeira oportunidade do Flu após o gol sofrido veio aos 25 minutos, com um chute de Paulo Henrique Ganso. Após abrir o placar, o Palmeiras fazia pouco, enquanto os mandantes buscavam o empate.

Quando o jogo se encaminhava para a reta final, o Alviverde até começava a chegar mais vezes ao ataque, mas o Tricolor aproveitou uma jogada de transição rápida para deixar tudo igual. Igor Rabello acionou Canobbio, que fez o cruzamento para Hulk cabecear aos 42 minutos e empatou o duelo.

Vale destacar também que a partida deste sábado (15) marcou o reencontro de Arias com a torcida do Fluminense no Maracanã. Tricolores xingaram e vaiaram muito o colombiano ao longo do jogo.

No retorno do intervalo, o Fluminense pisou no acelerador e pressionava o adversário em busca da virada. A primeira grande oportunidade no início do segundo tempo veio num cruzamento de Canobbio para Hulk. Marlon Freitas ainda esticou a perna para tentar atrapalhar o camisa 7, que mandou para fora.

Pouco depois, ainda houve uma reclamação de pênalti após a bola tocar no braço de Giay. Porém, o árbitro Anderson Daronco não apontou infração. O VAR também não recomendou a revisão.

O Palmeiras demorou, mas conseguiu melhorar em campo. Aos 37 minutos, o Fluminense sofreu o segundo gol. Após um chutão para frente, Flaco López desviou de cabeça para Mauricio finalizar forte e balançar a rede.

A equipe comandada por Marcão, porém, não se abalou e deu a resposta rápida. Depois de cruzamento pelo lado direito, Cano desviou de cabeça, e a bola bateu no travessão. Serna estava esperto no lance, apareceu para pegar o rebote e finalizou para balançar a rede.

A virada veio nos acréscimos. Guga fez o cruzamento para Martinelli finalizar de cabeça. No meio do caminho, Cano apareceu para desviar também de cabeça e anotar o terceiro do Tricolor.