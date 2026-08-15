Freytes em ação pelo Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense

Freytes em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 15/08/2026 16:07 | Atualizado 15/08/2026 16:37

Rio - O zagueiro Juan Freytes avançou na recuperação de um edema ósseo no tornozelo direito. O Fluminense confirmou neste sábado (15) que o defensor está com a preparação física. Ele faz trabalho de campo separado do grupo.

O argentino se machucou no empate sem gols do Fluminense com o Bahia no Maracanã, no dia 29 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Freytes saiu no primeiro tempo e deixou o estádio com uma bota ortopédica na perna direita.

Naquela ocasião, Thiago Silva entrou na vaga do argentino, mas também se machucou e não terminou o jogo. O capitão teve detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita, mas já voltou a jogar.

Agenda

O Fluminense vai a campo neste sábado (15) para enfrentar o Palmeiras. As duas equipes medem forças no Maracanã, a partir das 16h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.