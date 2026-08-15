Freytes em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense
Freytes avança em recuperação para poder voltar a jogar pelo Flu
Clube confirmou que ele está com a preparação física; o zagueiro argentino faz trabalho de campo separado do grupo do Tricolor
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Atacante português do Benfica desperta interesse do Fluminense
Jogador, de 25 anos, que atua pelos extremos do campo, jogou a última temporada no futebol francês
Fluminense divulga relacionados para duelo contra o Palmeiras
Tricolor terá retorno de Millán, mas não contará com Ignácio e Guilherme Arana no primeiro duelo após a saída de Luis Zubeldía
Fluminense x Palmeiras: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Partida deste sábado, no Maracanã, tem a reestreia de Marcão como interino e pode marcar o reencontro entre Arias e a torcida do Tricolor
Fluminense aposta em 'fato novo' e volta de confiança para salvar ano
Tricolor joga contra o Palmeiras de olho nas oitavas da Libertadores, com expectativa de sair da má fase após demissão de Zubeldía
Vídeo: Felipe Melo responde se aceitaria ser o treinador do Fluminense
Ex-jogador destacou que não recebeu nenhum contato do Tricolor; ele apenas respondeu a mensagens de torcedores durante uma live
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