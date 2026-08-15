Freytes em ação pelo FluminenseLucas Merçon / Fluminense

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João Alexandre Borges
Rio - O zagueiro Juan Freytes avançou na recuperação de um edema ósseo no tornozelo direito. O Fluminense confirmou neste sábado (15) que o defensor está com a preparação física. Ele faz trabalho de campo separado do grupo.
O argentino se machucou no empate sem gols do Fluminense com o Bahia no Maracanã, no dia 29 de julho, pelo Campeonato Brasileiro. Freytes saiu no primeiro tempo e deixou o estádio com uma bota ortopédica na perna direita.
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Naquela ocasião, Thiago Silva entrou na vaga do argentino, mas também se machucou e não terminou o jogo. O capitão teve detectada uma lesão na parte posterior da coxa direita, mas já voltou a jogar.
Agenda
O Fluminense vai a campo neste sábado (15) para enfrentar o Palmeiras. As duas equipes medem forças no Maracanã, a partir das 16h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. 