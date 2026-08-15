Marcão em ação durante treino do Fluminense, no CT Carlos CastilhoLucas Merçon / Fluminense FC

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Marcus Vinicius Balbino
Rio - O Fluminense divulgou os relacionados para o duelo contra o Palmeiras neste sábado (15), válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será às 16h30 (de Brasília), no Maracanã. Será o primeiro jogo desde a saída de Luis Zubeldía.
O treinador foi demitido na última quinta-feira (13). O comandante estava há oito jogos sem vencer, e o último triunfo foi em maio, contra o Deportivo La Guaira. Ao todo, foram 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Marcão assumirá a equipe de maneira interina e estará no comando contra o Palmeiras.
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Na lista para o confronto, conta com o retorno de Millán, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita. Por outro lado, o Tricolor terá o desfalque de Ignácio, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

Outra novidade é o lateral-direito Júlio Fidelis, que substitui Guilherme Arana, fora devido ao protocolo de concussão da CBF. O lateral sofreu uma pancada na cabeça durante a partida contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, o que exige um afastamento regulamentar de no mínimo cinco dias. Apesar da presença de um cria de Xerém, a lista continua com ausências de jogadores da base, que vinham sendo pouco utilizados por Luis Zubeldía.

Confira os relacionados do Fluminense:

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes;
Defensores: Guga, Julio Fidelis, Millán, Igor Rabello, Jemmes, Renê, Samuel Xavier; Thiago Silva
Meio-Campistas: Hércules, Lucho Acosta, Martinelli, Nonato, Ganso, Otávio.
Atacantes: Canobbio, Castillo, Germán Cano, Hulk, Kevin Serna, Savarino, Soteldo.