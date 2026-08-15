O treinador foi demitido na última quinta-feira (13). O comandante estava há oito jogos sem vencer, e o último triunfo foi em maio, contra o Deportivo La Guaira. Ao todo, foram 61 partidas, com 30 vitórias, 18 empates e 13 derrotas. Marcão assumirá a equipe de maneira interina e estará no comando contra o Palmeiras.
Na lista para o confronto, conta com o retorno de Millán, que se recuperou de uma lesão muscular na coxa direita. Por outro lado, o Tricolor terá o desfalque de Ignácio, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso.
Outra novidade é o lateral-direito Júlio Fidelis, que substitui Guilherme Arana, fora devido ao protocolo de concussão da CBF. O lateral sofreu uma pancada na cabeça durante a partida contra o Independiente Rivadavia, pela Libertadores, o que exige um afastamento regulamentar de no mínimo cinco dias. Apesar da presença de um cria de Xerém, a lista continua com ausências de jogadores da base, que vinham sendo pouco utilizados por Luis Zubeldía.
Confira os relacionados do Fluminense:
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga, Vitor Eudes;
Defensores: Guga, Julio Fidelis, Millán, Igor Rabello, Jemmes, Renê, Samuel Xavier; Thiago Silva
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