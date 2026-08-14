Felipe Melo foi multicampeão com o Fluminense - Lucas Merçon / Fluminense FC

Felipe Melo foi multicampeão com o FluminenseLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 14/08/2026 22:54 | Atualizado 14/08/2026 22:56

Rio - Felipe Melo mostrou, durante uma live em seu canal nesta sexta-feira (14), que aceitaria ser o treinador do Fluminense . O ex-jogador destacou que não houve nenhum contato do clube nesse sentido. Ele apenas respondeu a comentários de torcedores que o pediram à frente do time.

"Quero deixar bem claro que não tive contato com ninguém do Fluminense. Volto a repetir: não tive contato com ninguém do Fluminense. Chega um clube como o Fluminense e quer te contratar. Você vai falar o quê? Que não? Que não vai trabalhar no Brasil? Só se você é maluco ou é cag*** ou não está preparado. Eu não sou maluco, não sou cag*** e estou preparado. Não estou cavando, estou respondendo pergunta (do chat)".

"Não me chamaram, não entraram em contato comigo. Só tenho gratidão ao torcedor do Fluminense que vem pedir para eu seja o torcedor do Fluminense. Muito obrigado. É motivo de orgulho demais".

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Atualmente, Felipe Melo é comentarista do SporTV. No entanto, já deixou claro que será treinador.

Situação no Flu

O Tricolor anunciou, na manhã de quinta-feira (13), a saída do técnico Luis Zubeldía . Conforme o comunicado, também deixaram o clube os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar e o preparador físico Lucas Vivas.

O clube também definiu que o auxiliar-técnico permanente Marcão vai dirigir o Fluminense na partida contra o Palmeiras. Os dois times vão se enfrentar no sábado (15), a partir das 16h30, no Maracanã.