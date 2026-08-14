Isaque posa para a foto com a camisa do FluminenseLeonardo Brasil / FFC
Joia firma contrato profissional com o Fluminense; veja valor da multa
Isaque Pacheco não escondeu a felicidade ao dar este passo no Tricolor; clube informou que o novo vínculo vai até julho de 2029
Joia firma contrato profissional com o Fluminense; veja valor da multa
Isaque Pacheco não escondeu a felicidade ao dar este passo no Tricolor; clube informou que o novo vínculo vai até julho de 2029
Torcedores do Fluminense pedem contratação de técnico português
Sérgio Conceição se destacou como treinador do Porto, de Portugal; seu último trabalho foi pelo Al-Ittihad, da Árabia Saudita
Marcão pede apoio da torcida no Fluminense: ‘Precisamos virar a chave’
Técnico interino destacou a importância do suporte dos tricolores nas arquibancadas em meio ao jejum de oito jogos sem ganhar
Fluminense reencontra Palmeiras com Marcão e tem boas lembranças
Tricolor enfrenta o Alviverde pela terceira vez com o auxiliar permanente na beira do campo e busca nova vitória para espantar crise
Millán treina com o grupo e se aproxima de retorno no Fluminense
Zagueiro sofreu lesão na coxa direita no empate com o Red Bull Bragantino, dia 17 de julho, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro
Fluminense acerta transferência em definitivo de filho de Felipe Melo
Jogador, de 20 anos, estava no clube desde 2022; emprestado há dois meses, ele teve apenas uma oportunidade como profissional no Tricolor
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.