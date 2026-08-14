Isaque posa para a foto com a camisa do Fluminense - Leonardo Brasil / FFC

Isaque posa para a foto com a camisa do FluminenseLeonardo Brasil / FFC

Publicado 14/08/2026 20:40

Rio - O lateral-direito Isaque Pacheco, de 16 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Fluminense , nesta sexta-feira (14), no CT Vale das Laranjeiras, em Xerem. O clube anunciou que o vínculo vai até julho de 2029.

"É motivo de grande felicidade assinar meu primeiro contrato profissional com o Fluminense. Faço meu melhor para dar muitas alegrias e títulos para esse clube enorme. Xerém é um ambiente saudável, alegre. Todos me receberam muito bem quando cheguei aqui, então só tenho a agradecer. Sempre será uma honra vestir a camisa tricolor", disse Isaque, ao site do clube.

A multa rescisória da joia é de 60 milhões de euros (aproximadamente R$ 362,9 milhões na cotação atual).

Recentemente, ele foi anunciado pela Roc Nation. Esta é a empresa que agência a carreira de grandes nomes do futebol, como Vini Jr, Lucas Paquetá, Endrick e outros.