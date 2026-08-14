Sérgio Conceição à beira do campo, em sua passagem pelo Milan - Foto: MIGUEL RIOPA/AFP

Sérgio Conceição à beira do campo, em sua passagem pelo MilanFoto: MIGUEL RIOPA/AFP

Publicado 14/08/2026 18:20

Rio - Após a demissão do técnico Luis Zubeldía , a torcida do Fluminense começou a pedir, por meio das redes sociais, a contratação de Sérgio Conceição. O português já passou por Porto e Milan, mas atualmente está sem clube.

O treinador nunca trabalhou em clubes da América do Sul, nem como jogador e nem como treinador. Seu único trabalho fora da Europa foi pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, na temporada 2025-2026. Ele deixou o clube após o fim de seu contrato seu conquistar nenhum título.



"Sérgio Conceição seria um nome interessante para o comando técnico do Fluminense, alguém que fugiria totalmente de outros treinadores que passaram por aqui desde a chegada de Mário ao clube." disse o usuário da rede social "X", o antigo Twitter, de forma desesperançosa.

Porém, nem todos os torcedores do clube estão animados a respeito de uma possível vinda dele: "Não entendo a euforia por Sérgio Conceição, treinador sem tática e fraco. O Porto sob o comando dele era só chuveirinho na área e alguns gols de contra-ataque (...)" indagou um torcedor tricolor.





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Mesmo com a grande movimentação, nas redes sociais, até o momento não há nenhum tipo de negociação e nem contato com o treinador. A única informação, dada pelo jornalista Gabriel Amaral, do Jornada 1902, é que o nome seria bem visto pela alta cúpula do Fluminense.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges