Jhon Arias jogará pela primeira vez contra o Fluminense no Maracanã após chegar ao PalmeirasDivulgação / Palmeiras

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Hugo Perruso
Fluminense x Palmeiras é o encontro de duas equipes pressionadas por atuações ruins recentes e que tropeçaram em casa no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo deste sábado (15), às 16h30, no Maracanã, ainda tem importância direta para a briga pela liderança e G-4 do Brasileirão.

Onde assistir pela TV a Fluminense x Palmeiras

O duelo terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-pew-view).
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Provável escalação do Tricolor

Depois da demissão de Luis Zubeldía, o Fluminense tenta retomar o caminho das vitórias sob o comando Marcão. Para acabar com a sequência de oito partidas sem vencer, o técnico interino deve mandar a campo um time com alguns reservas, pensando no jogo de volta da Libertadores, na terça-feira (18), contra o Independiente Rivadávia.
Thiago Silva será poupado e Ignácio está fora por que recebeu o terceiro cartão amarelo. Mas a tendência é ter muitos titulares também. Por isso, a provável escalação deve ser: Fábio, Guga, Igor Rabello, Jemmes e Renê; Martinelli (Nonato), Hércules e Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Soteldo e Hulk.
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Como deve jogar o Alviverde

Do outro lado, o time de Abel Ferreira é líder do Brasileirão, com 48 pontos, mas não vive bom momento desde o retorno da Copa do Mundo. Por isso, diante da necessidade de vencer para não ver a vantagem de seis pontos para o Flamengo cair, deve utilizar muitos titulares também.
Jhon Arias é a principal atração no Maracanã. Afinal, caiu em desgraça com a torcida do Fluminense por ter ido jogar no Palmeiras, seis meses depois de chegar à Inglaterra após forçar a saída do ex-clube.
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A provável escalação do Palmeiras é: Carlos Miguel; Bruno Fuchs (Emiliano Martínez), Gustavo Gómez e Murilo; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Arias, Flaco López e Vitor Roque.

Arbitragem no Maracanã

Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Wagner Reway (SC)