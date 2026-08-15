Tiago Gouveia concendendo entrevista ao Benfica - Foto: Reprodução SL Benfica

Tiago Gouveia concendendo entrevista ao BenficaFoto: Reprodução SL Benfica

Publicado 15/08/2026 13:36

Rio - O Fluminense está avaliação do atacante Tiago Gouveia, português, que atua, principalmente, como pelos lados de campo, pelo Benfica. A informação é do jornalista Felipe Silva, da ESPN Brasil.

Tiago, na última temporada, jogou pelo Nice, da França. Atuou em 25 partidas, marcando dois gols e não deu assistência. Após seu retorno ao Benfica, não participou das partidas de pré-temporada, apesar de estar integrado no elenco.

Informação que trouxe ontem no Fala a Fonte: Fluminense e Internacional avaliam a contratação do atacante Tiago Gouveia, do Benfica.



Explico em detalhes essa história envolvendo o ponta português de 25 anos pic.twitter.com/Pw9NiI2MLz — Felipe Silva (@felipee_sil) August 15, 2026

Disputa pela contratação

Além do Fluminense, outro clube interessado no jogador, é o Internacional, de Porto Alegre. No final de julho, o jogador ficou próximo de ser anunciado pelo Atlas FC, do México, porém, a negociação falhou após divergências de seu staff com o clube, mesmo com o atleta já presente em território mexicano.

A diretoria tricolor está interessada na contratação por entender que é uma oportunidade de mercado e pelo desejo de trazer ao menos mais um ponta para o restante da temporada.