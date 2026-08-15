Rio - O Fluminense está avaliação do atacante Tiago Gouveia, português, que atua, principalmente, como pelos lados de campo, pelo Benfica. A informação é do jornalista Felipe Silva, da ESPN Brasil.
Tiago, na última temporada, jogou pelo Nice, da França. Atuou em 25 partidas, marcando dois gols e não deu assistência. Após seu retorno ao Benfica, não participou das partidas de pré-temporada, apesar de estar integrado no elenco.
Além do Fluminense, outro clube interessado no jogador, é o Internacional, de Porto Alegre. No final de julho, o jogador ficou próximo de ser anunciado pelo Atlas FC, do México, porém, a negociação falhou após divergências de seu staff com o clube, mesmo com o atleta já presente em território mexicano.
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