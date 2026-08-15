Comemoração de Germán Cano - Lucas Merçon / Fluminense FC

Comemoração de Germán CanoLucas Merçon / Fluminense FC

Publicado 15/08/2026 19:32 | Atualizado 15/08/2026 19:32

Rio - Germán Cano elogiou comportamento do Fluminense na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 2 no Maracanã, neste sábado (15), pela 23ª rodada do Brasileirão. Em entrevista ao 'Premiere', o atacante também deu destaque para a importância do apoio da torcida.

"Eu acho que o time se comportou como a gente sempre foi: Um time de guerreiro, que luta até o final. Por isso que conseguimos esse triunfo tão valioso. Graças a Deus fizemos um grande jogo, com muita raça, com a nossa torcida que cantou. É o que a gente precisa, né? Que eles estejam aqui para apoiar, para incentivar o jogador cada dia mais".

"Eles sabem que, quando eles vêm aqui e cantam, a gente dentro de campo diferente. Então, por favor, torcida, nunca se esqueça disso. É nosso ânimo para poder entrar com tudo dentro de campo e fazer o que hoje a gente fez contra Palmeiras, que é um grande rival".

Cano marcou nos acréscimos e garantiu a vitória de virada do Fluminense sobre o Palmeiras por 3 a 2. Este foi o primeiro gol do atacante em jogos oficiais na temporada de 2026.

"A gente tem um espírito dentro de cada um de nós. E antes do jogo falamos que a gente tem que entrar a competir, até essa raça que a gente perdeu um tempo atrás, mas agora recuperamos e esperemos que isso seja um início, daqui para frente poder continuar pegando mais confiança, porque o time também precisa fazer gol, precisa criar situação de gol, e não estávamos conseguindo".

"Nesse jogo aqui a gente deixou tudo dentro do campo, graças a Marcão também, que a gente deu várias coisas diferentes. Então a gente fez dentro do campo, muito feliz também pelo gol, que é o meu primeiro do ano, tiveram várias lesões que me deixaram fora do campo, mas os guerreiros vão até o final".

Agora, o Tricolor vira a chave para as oitavas de final da Libertadores. O Flu vai enfrentar o Independiente Rivadavia (ARG) na próxima terça-feira (18), a partir das 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza. Na ida, as equipes empataram sem gols.