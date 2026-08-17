Danilo durante o jogo contra o Mirassol - Gilvan de Souza / Flamengo

Danilo durante o jogo contra o MirassolGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/08/2026 10:03





"Eu acredito que, quando o resultado também não veio, não é que as coisas estavam todas ruins, e agora que nós vencemos por 5 a 1 também não temos que estar super felizes. Obviamente, valorizar o trabalho, mas a palavra equilíbrio é o que a gente vem pregando muito dentro do nosso ambiente, principalmente nos momentos de mais dificuldade, maior pressão, manter o ambiente blindado da melhor maneira possível e trabalhar dia a dia, melhorando, focando no próximo jogo", disse. O zagueiro Danilo, do Flamengo, pregou equilíbrio para a sequência da temporada mesmo após a goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol , na noite deste domingo (16), pelo Campeonato Brasileiro. O defensor ressaltou a importância de manter o foco e analisou que o time precisa ser "linear sempre"."Eu acredito que, quando o resultado também não veio, não é que as coisas estavam todas ruins, e agora que nós vencemos por 5 a 1 também não temos que estar super felizes. Obviamente, valorizar o trabalho, mas a palavra equilíbrio é o que a gente vem pregando muito dentro do nosso ambiente, principalmente nos momentos de mais dificuldade, maior pressão, manter o ambiente blindado da melhor maneira possível e trabalhar dia a dia, melhorando, focando no próximo jogo", disse.

Além disso, o jogador também falou do momento de resultados negativos após a Copa do Mundo e destacou como o elenco é formado por atletas experientes, que estão conseguindo driblar o cenário de pressão.



"Obviamente o Flamengo é algo que é diferente de tudo, mas como eu falei aquele dia, era importante que fôssemos sinceros, que olhássemos nos olhos uns dos outros e falássemos realmente o que precisava melhorar, qual era o passo que a gente precisava dar à frente para não ficar se vitimizando por outras circunstâncias e assumir as responsabilidades", avaliou, na zona mista do estádio Maião.



O Rubro-Negro volta a campo para a decisiva partida contra o Cruzeiro, nesta quarta-feira (19), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores, após empate em 1 a 1 na ida.