Bruno Henrique em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo

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Theo Faria
Depois de ficar fora da goleada do Flamengo por 5 a 1 sobre o Mirassol, Bruno Henrique foi a campo e treinou nesta segunda-feira (17), no Ninho do Urubu. A expectativa é que o atacante esteja à disposição para encarar o Cruzeiro, na partida de volta das oitavas de final da Libertadores.
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O jogador não viajou para enfrentar o Leão Caipira por causa de uma pancada no tornozelo esquerdo. Ele sofreu uma entrada dura de Matheus Henrique, no primeiro duelo com a Raposa. O Rubro-Negro, inclusive, ficou na bronca pela não expulsão do meio-campista.

Agora, Bruno Henrique apresentou melhora e retomou as atividades com os companheiros. Leonardo Jardim espera poder contar com o atacante para o embate decisivo no torneio continental.
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O confronto entre Flamengo e Cruzeiro acontecerá na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1. Sendo assim, quem vencer avança de fase. Em caso de nova igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.
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Bruno Henrique em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do Urubu
Maior campeão da história do Flamengo, Bruno Henrique vai em busca de mais um troféu