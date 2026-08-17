Bruno Henrique em ação durante treino do Flamengo, no Ninho do UrubuAdriano Fontes / Flamengo
O jogador não viajou para enfrentar o Leão Caipira por causa de uma pancada no tornozelo esquerdo. Ele sofreu uma entrada dura de Matheus Henrique, no primeiro duelo com a Raposa. O Rubro-Negro, inclusive, ficou na bronca pela não expulsão do meio-campista.
Agora, Bruno Henrique apresentou melhora e retomou as atividades com os companheiros. Leonardo Jardim espera poder contar com o atacante para o embate decisivo no torneio continental.
O confronto entre Flamengo e Cruzeiro acontecerá na quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. O jogo de ida terminou empatado por 1 a 1. Sendo assim, quem vencer avança de fase. Em caso de nova igualdade, a definição da vaga será nos pênaltis.
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