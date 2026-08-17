Artur Jorge em ação no embate entre Cruzeiro e Flamengo, no Mineirão - Gustavo Aleixo / Cruzeiro

Artur Jorge em ação no embate entre Cruzeiro e Flamengo, no MineirãoGustavo Aleixo / Cruzeiro

Publicado 17/08/2026 13:26

“Espero que (a vitória) possa ajudar em termos anímicos, de energia positiva, de confiança. É um período muito exigente para nós. Temos de nos preparar da melhor maneira. Tenho dito aos jogadores que o que mascara cansaço e fadiga é ganhar, é termos capacidade de lutar e tentar ganhar sempre”, ponderou o comandante.“Ganhar traz energia diferente e emocionalmente nos torna mais capazes. Temos de ter essa ambição e predisposição de todos para conseguirmos ter essa intensidade, como tivemos nos dois últimos jogos e vamos ter na quarta, que é nossa primeira final de Libertadores”, comentou.